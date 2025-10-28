Zeci de persoane s-au autoevacuat după un incendiu la un apartament din Drobeta-Turnu Severin

Pompierii din Mehedinți intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu, în municipiul Drobeta-Turnu Severin.

Zeci de locatari s-au autoevacuat din imobile

Înainte de sosirea echipajelor, locatarii blocului s-au autoevacuat în siguranță, iar aproximativ 40 de persoane părăsiseră deja clădirea, potrivit ISU Mehedinți.

Incendiul se manifestă la mai multe materiale textile aflate în interiorul apartamentului. Pompierii acționează pentru lichidarea flăcărilor și ventilarea casei scărilor, iar echipele de căutare-salvare verifică fiecare apartament.

Pentru sprijin, la fața locului a fost trimisă încă o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, mai transmit reprezentanții ISU.

Alte șase persoane, evacuate de pompieri

În urma intervenției, șase persoane au fost evacuate din apartamente, dintre care una a necesitat evaluare medicală din cauza unui atac de panică.

„În timpul intervenției, echipajele au extras din casă o butelie pentru aragaz, înlăturând astfel pericolul unei noi explozii. Accesul în apartament este îngreunat din cauza cantității mari de deşeuri şi obiecte adunate în interior”, au mai adăugat aceștia.