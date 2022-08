World Vision România: 8 din 10 minori abuzați sunt fete

Specialiștii care au susținut sesiunile de informare cu fetele și familiile lor au fost asistenţi sociali, psihologi, reprezentanţi ai asociaţiilor cu expertiză în promovarea şi apărarea drepturilor femeilor, cât şi experţi din Poliţia Română şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. De asemenea, în cadrul proiectului a fost realizată şi campania “Poate te place”, dedicată educării privind efectele violenţei asupra femeilor.

Serviciile de consiliere și de mentorat au fost susținute în cadrul programului “Tinerele din mediul rural, agenți ai schimbării” desfășurat de World Vision România în parteneriat cu Alka Group, mai informează coordonatorii. Pentru creșterea stimei de sine a fetelor, sesiunile au inclus o componentă vocațională, de dezvoltare personală și de educație.

„În rândul fetelor cu care am lucrat am întâlnit mai multe cazuri care se confruntă ori s-au confruntat cu violența în familie sau în cuplu. Am întâlnit fete care au crescut cu traume profunde și nu aveau cu cine să vorbească în propria comunitate despre suferințele lor. Unele au plâns la sfârșitul proiectului pentru că noi am fost singurii care le-am oferit un spațiu în care să se simtă complet în siguranță“, a declarat Elena Sava, psiholog al organizației, participant în desfășurare, potrivit https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/08/Comunicat-World-Vision-program-adolescente-abuz-2022.pdf.

Înainte de derularea proiectului, 74% dintre fete spuneau că sunt nemulțumite de sine (de anumite trăsături personale, își doreau să fie diferite de ceea ce sunt). În același timp, 78% dintre fete aveau un scăzut de autonomie, fiind extrem de preocupate că ar putea fi judecate de ceilalți. După participarea la activitățile din program, 88% dintre adolescente au înregistrat o creștere a stării de bine psihologice.

„Am avut surpriza să vină la noi fete care să ne spună că au pus capăt unor relații abuzive datorită consilierii pe care au primit-o de la noi. Alte fete au recunoscut că nu știau ce este HPV sau ne-au povestit de fete din comunitatea lor care au ajuns să fie traficate. Ne-au spus că acum se simt mai sigure pe ele să recunoască situațiile care le pot pune în același pericol“, a mai explicat psihologul Elena Sava.

De ce au beneficiat fetele de la sate:

376 sesiuni de consiliere (psihologică și educațională);

151 sesiuni de mentorat pentru orientarea în carieră;

8 sesiuni lunare de dezvoltare personală;

3 vizite realizate cu adolescentele în afara orașului (Academia de Studii Economice din București, Fabrica Alka și o vizită la un Escape Room – unde au avut activități de socializare);

169 sesiuni de meditații la discipline de Bacalaureat sau alte materii alese de fete

„Misiunea noastră a fost să mergem către adolescentele cu cea mai mare nevoie: care în comunitățile lor nu au persoane de încredere cu care să poată vorbi despre abuzurile prin care trec, despre problemele și lipsurile de zi cu zi, despre visurile și planurile lor de viitor. 76% dintre fetele din program ne-au mărturisit că au puține relații de apropiere și încredere cu ceilalți. Toate fetele au nevoie de un spațiu sigur, unde să fie consiliate și încurajate să evolueze, indiferent de ce-ar putea spune alte persoane din jurul lor. Ne dorim să dezvoltăm în continuare parteneriate în vederea extinderii proiectului, pentru că am văzut cât de mare este nevoia adolescentelor“, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România, potrivit sursei citate.

