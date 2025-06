Vrei să nu ajungi la spital? Învață asta în școală! Nu e educație sexuală, e educație să nu mori prea devreme

Aspen Healthcare Summit, ajuns la a XIV-a ediție, a debutat la București, aducând în prim-plan soluții pentru un sistem de sănătate modern și sustenabil. Sub tema „Avansăm sănătatea prin inovație, valori și parteneriat”, lideri din sănătate, cercetători și experți internaționali au dezbătut viitorul digital al medicinei, finanțarea eficientă și impactul inteligenței artificiale.

Adriana Pistol, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a vorbit despre importanța prevenției în sănătate și a subliniat că profilaxia primordială este adesea neglijată. Aceasta a evidențiat nevoia de educație pentru sănătate încă din școala primară și a menționat eforturile Ministerului Sănătății de a introduce o curriculă dedicată acestui scop, în colaborare cu ONG-uri și profesioniști din domeniu.

„Eu mă voi referi astăzi la primele două paliere de prevenție și mă refer întâi de toate la profilaxia primordială, în care ne aplecăm destul de puțin, așa cum s-a arătat și în discursurile anterioare. Putem să facem foarte mult pentru a influența factorii de risc care duc la apariția unor boli cronice cu costuri foarte mari, atât la nivel individual, cât și la nivelul sistemului de sănătate. Aici sunt incluse tutunul, alcoolul, alimentația nesănătoasă, activitatea sportivă și așa mai departe.

De ce mă refer la acest lucru? Pentru simplul fapt că acestui palier, din păcate, nu îi este încă acordată suficientă importanță din punct de vedere educațional al tinerei generații. Ceea ce am încercat noi în decursul acestor ani la nivelul Ministerului Sănătății a fost ca, împreună și cu participanți din organizații neguvernamentale și cu profesioniști, să dezvoltăm o curriculă de pregătire a elevilor din școlile primare, plecând de la ideea că despre sănătate trebuie să învățăm încă de mici pentru a putea să ne schimbăm vechile mentalități. (...) Vom merge înainte pe această linie pentru că mi se pare absolut necesar”, a spus Adriana Pistol.

Vaccinarea pe tot parcursul vieții, esențială în prevenirea bolilor și protejarea pacienților vulnerabili

Aceasta a evidențiat importanța vaccinării ca parte a profilaxiei primare, susținând extinderea vaccinării pe tot parcursul vieții, nu doar în copilărie. De asemenea, a subliniat necesitatea unei comunicări mai bune către populație și cadrele medicale pentru a încuraja folosirea acestui instrument eficient și gratuit de prevenție.

„Sigur că o parte din această educație pentru sănătate se referă și la profilaxia primară cu un instrument binecunoscut și nu foarte iubit în ultima vreme - vaccinul și vaccinarea - un „instrument” care poate în mod real, științific dovedit, să salveze vieți și să reducă foarte mult morbiditatea și mortalitatea, inclusiv dizabilitățile.

În acest domeniu s-au realizat niște schimbări pe care și eu, și domnul ministru, și o serie de alți colegi le-am gândit de mulți ani înainte, în sensul prevenirii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare pe întreg parcursul vieții. Schimbarea acestei paradigme din „vaccinarea copilului și atât” o vedem ca pe o măsură esențială. Știm cu toții că nu este suficientă pentru a ține sub control o serie întreagă de boli. În plus, acordarea pacienților cronici a oportunității de a alege în a se proteja pentru diverse boli - la care ei nu sunt neapărat expuși, dar formele de îmbolnăvire pe care le pot face pot să fie mult mai severe și uneori cu consecințe nefaste - cred că este cea mai mare realizare a acestor ani și sper că acest lucru va fi continuat în sensul unei mult mai aprige comunicări către populație, care să fie conștientă că beneficiază de aceste servicii în mod gratuit și să le acceseze.

De asemenea, și comunicarea către profesioniștii din sănătate, care să fie conștienți de faptul că le stă la îndemână, în cadrul îngrijirii pacienților pe care îi au, să îi sfătuiască în prevenirea unor boli infecțioase care pot să ducă, la unii pacienți, la consecințe nefaste", a spus Adriana Pistol.

Vaccinare prin farmaciile comunitare

Secretarul de stat a explicat că impactul măsurilor preventive, precum vaccinarea, nu se vede imediat, dar va deveni evident în timp, cu perseverență și promovare. De asemenea, a menționat deschiderea accesului la vaccinare prin farmacii și a avertizat că noi pandemii sunt inevitabile, de aceea sunt importante investițiile în prevenție.

„Din păcate, încă nu simțim în date, în cifre, foarte mult din impactul acestei măsuri. Ca orice măsură nouă de sănătate publică, niciodată nu o să vedem un impact imediat, durează. Este nevoie de perseverență, este nevoie de sustenabilitate și, în timp, vom constata cu toții că această investiție își va arăta roadele. Vom constata cu siguranță acest lucru în câțiva ani. Dacă vrem să constatăm mai repede, ar trebui să promovăm mult mai intens acest lucru.

Am deschis și accesul către vaccinare prin farmaciile comunitare. Este un început. Ne așteptăm să vedem această categorie profesională aducându-și un aport susținut și mult mai vizibil în procesul de vaccinare și în această activitate preventivă destul de importantă, încercând în acest mod să venim cât mai aproape de populație, oferindu-le un acces cât mai facil la un serviciu preventiv.

Vreau să închei prin a atrage atenția că viața ne-a dovedit că bolile infecțioase transmisibile pot să ofere întotdeauna surprize. Pandemia din 2009–2010 a fost o încercare, un pilot. A venit pandemia de SARS-CoV-2, mult mai dură, și vă pot garanta că va veni și următoarea curând. Ca atare, promovarea investițiilor în prevenție – și aici mă refer de la comunicare, informare, acces, educare până la achiziție de produse de toate tipurile – este mai mult decât necesară pentru a fi pregătiți să facem față oricăror amenințări”, a spus Adriana Pistol.

Principalul obstacol în implementarea educației pentru sănătate

Întrebată unde a fost blocajul în ceea ce privește educația pentru sănătate - deoarece a fost o prioritate exprimată, curricula s-a făcut, ministerul și-a făcut datoria, însă nu avem educație pentru sănătate în școli - Adriana Pistol a răspuns că principalul obstacol a fost confuzia creată între educația pentru sănătate și educația sexuală, ceea ce a generat rezistență din partea unor părinți.

„Cred că cel mai important obstacol pe care l-am întâlnit este în promovarea acestei idei către părinți spre a discerne între ce înseamnă educație pentru sănătate și educația sexuală despre care s-a tot vorbit. Nu vorbim despre același lucru.



Vă aduceți aminte că așa s-a început, cu educație sexuală, au existat categorii de părinți care au spus: „Nu! Nu este cazul de așa ceva”. Noi vorbim aici de cu totul altceva. Vorbim de la spălatul pe mâini, de câte ori și cum trebuie să o faci, până la toate celelalte, nu e bine să consumi alcool în cantități mari, nu e bine să fumezi. Nu că nu e bine, pentru că asta poate să spună și un părinte, dar de ce nu este bine.



Copiii au nevoie de răspuns la aceste întrebări. Doar interzicerea de a nu o face pentru că nu e bine nu e suficientă pentru un copil. Noi trebuie să le demonstrăm de ce nu este bine. De ce este bine să te vaccinezi... Aici încă avem de lucrat, dar eu cred că un pilot implementat cu ajutorul Ministerului Educației, un pilot mai consistent și bine măsurat ca efect va arăta că, în sfârșit, toată lumea va înțelege că acest lucru este foarte necesar”, a spus Adriana Pistol.

De ce nu se extinde vaccinarea în farmacii și pentru HPV

Întrebată de jurnalistul Val Vâlcu de ce nu se extinde vaccinarea în farmacii și pentru HPV, Adriana Pistol a explicat că extinderea depinde de pregătirea farmaciștilor. Potrivit acesteia, doar circa 300 de farmacii au urmat cursurile necesare și puține au practicat vaccinarea în ultimul sezon. De asemenea, a propus includerea unui modul de vaccinologie în formarea farmaciștilor pentru a sprijini această extindere.

„Programul de vaccinare în farmacii se extinde de la faza de pilot cu care am început, la o permanentizare a acestei activități în toate farmaciile. În urma discuțiilor cu reprezentanții colegiilor farmaciști am ajuns la această concluzie. Pentru a permanentiza vaccinarea antigripală în farmacii mai avem nevoie de niște module de curs. Au accesat modulele de curs doar în jur de 300 de farmacii din toată țara și au practicat vaccinarea în ultimul sezon în jur de 100 și ceva pe farmacii. Cred că răspunsul puteți să vi-l dați singuri.

Este limpede că și aici este de lucrat pentru a face farmaciile să vină alături de noi, a putea pregăti farmaciștii respectivi pentru toate vaccinurile în viitor, astfel încât să ajungem la o extindere asemănătoare celei propuse. Mai mult decât atât, eu personal am vorbit cu cei de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și am transmis, prin colegii mei din celelalte universități de medicină și farmacie, necesitatea introducerii unui modul de vaccinologie în curricula de pregătire a farmaciștilor într-unul din anii terminali ai Facultății de Farmacie, acest lucru oferindu-ne cadrul necesar pentru a implementa în mod real și nu doar punctual, cum am făcut noi încercând să facem niște sesiuni de pregătire pentru farmaciști”, a spus Adriana Pistol.

Motivul pentru care vaccinarea nu se face în farmacii

Ioan Antofie, președintele Sindicatului Național al Farmaciștilor din România, a afirmat că vaccinarea nu se face în farmacii deoarece serviciul farmaceutic nu este recunoscut și nu este plătit de CNAS. Adriana Pistol a răspuns că există deschidere pentru decontarea acestor servicii, dar e nevoie de mai multă inițiativă din partea farmaciștilor pentru ca vaccinarea în farmacii să devină realitate.

„Îmi permit să vă spun că este doar parțial adevărat. Accesarea costurilor de pregătire pentru farmaciști, pentru a căpăta cunoștințele necesare administrării vaccinurilor, nu a fost cea pe care ne-am dorit-o, motiv pentru care în discuțiile pe care le-am avut cu colegii farmaciști i-am invitat să facă acest lucru, oferindu-le inclusiv această oportunitate de a-i sprijini către Casa Națională ca, în baza contractului pe care aceștia îl au cu CNAS, să le fie decontate și aceste servicii de vaccinare. Este un pic pe jumătate, așteptăm să vină către noi.

Eu personal voi continua să susțin cursurile de pregătire în cadrul UMF Carol Davila. Noi susținem decontarea acestor servicii de către Casă, numai că avem nevoie de un input mai valoros din partea colegilor farmaciști, în sensul de a pune în practică cu adevărat vaccinarea”, a spus Adriana Pistol la cea de-a XIV-a ediție a Aspen Healthcare Summit, evenimentul public internațional anual din cadrul Programului „Aspen Healthcare & Quality of Life”.

Video:

