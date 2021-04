Vlad Voiculescu acuză pompele funebre că au luat bani pentru un serviciu pe care nu l-au făcut

Întrebat în timpul unei declarații de presă despre firmele de pompe funebre care au îngropat decedații fără haine, acesta a răspuns: „Dacă cei de la pompe funebre au înmormântat oameni fără să respecte legea, atunci da, au făcut acest lucru de capul lor. Nu are nimeni din acest Minister de ce să-și ceară scuze pentru lucrul acesta. (...) Nu are nicio legătură cu reglementările semnate de domnul Tătaru din aprilie 2020, repet, dacă acest lucru s-a întâmplat, nu are nicio legătură cu o reglementare a Ministerului Sănătății”.

La întrebarea „Cine a greșit?”, Voiculescu a continuat: „Cei care nu au respectat legea, cei care nu au făcut ceea ce trebuiau să facă și lucru pentru care au fost plătiți. Nu cred că cei de la pompe funebre de care vorbiți, poate există 5, 10, 20.000, dar aceia care au făcut lucrul acesta nu au respectat reglementări în vigoare. Probabil că au fost plătiți pentru un serviciu pe care nu l-au făcut, dar cred că nu este adevărat ceea ce spuneți (n.r., că morții de Covid-19 au fost îngropați dezbrăcați)”.

După ce un jurnalist i-a citit dintr-un document în care se confirma că decedații nici nu erau cosmetizați, nici îmbrăcați, ministrul Sănătății a spus: „Bun, o să verific lucrul acesta”.