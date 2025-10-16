Excelența Sa Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, a declarat, la DC News și Defense Romania, că lumea democratică trece printr-o perioadă de presiune și incertitudine, dar colaborarea între statele cu viziuni similare, precum România și Australia, este importantă pentru apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli.

„Colaborarea dintre țări precum România și Australia va asigura că ordinea mondială bazată pe reguli nu se va prăbuși. Vom lucra împreună în cadrul Uniunii Interparlamentare, cea mai veche organizație democratică din lume, pentru a consolida democrația și pentru a minimiza interferențele”, a spus Milton Dick.

Oficialul australian a vorbit despre importanța formării Grupului parlamentar de prietenie România–Australia, care va permite un dialog constant și schimb de experiență în fața amenințărilor comune, inclusiv a celor de natură cibernetică.

Bogdan Chirieac a menționat că vizita lui Milton Dick în România reprezintă încununarea muncii a doi ambasadori de excepție: doamna Alison Duncan, ambasadorul Australiei pentru România, și domnul Radu Safta, ambasadorul României la Canberra.

Iată dialogul:

BC: Ați menționat ceva, și aș dori să subliniez asta în următoarea întrebare, Excelență. Ne-ați spus, ne-ați informat despre această presiune foarte mare exercitată de unele țări puternice pentru a distruge ordinea mondială actuală care se bazează acum pe reguli. Credeți că lumea occidentală va putea preveni acest lucru, deoarece avem această ordine bazată pe reguli, care este foarte importantă pentru democrația pe care tocmai ați menționat-o?

MD: Cred că colaborarea dintre țări precum România și Australia va asigura că acest lucru nu se va întâmpla. Fie că este vorba de colaborarea prin intermediul Uniunii Interparlamentare, cea mai veche organizație parlamentară democratică din lume, iar delegația noastră se va deplasa la Geneva după încheierea vizitei noastre bilaterale. Și vom colabora îndeaproape cu țări precum România în cadrul IPU pentru a consolida democrația, pentru a căuta modalități de a minimiza interferențele, pentru a învăța împreună cele mai bune măsuri pe care să le luăm.

Așadar, aceste forumuri sunt foarte importante, la fel ca și formarea Grupului parlamentar de prietenie, astfel încât să putem continua dialogul. Mai mult ca niciodată, democrația din întreaga lume se află sub presiune. Și țări cu viziuni similare, cum e și România, care sunt un far al democrației și au luptat atât de mult pentru democrație, trebuie să fim alături de Parlament, dar și de poporul român, care crede atât de mult în democrație.

Nu ne facem iluzii știm că există elemente extremiste în țara dumneavoastră, dar există și în Australia. Nu suntem imuni la acest lucru. Poate că suntem foarte departe geografic, dar ne confruntăm cu unele dintre aceleași provocări.

BC: Dacă vor să atace una dintre aceste țări, nu trebuie decât să dea un clic. Atacurile cibernetice sunt foarte frecvente în întreaga lume în prezent.

MD: Datele pe care le-am primit și informațiile pe care le-am obținut aici despre amploarea acestora, președintele României a fost foarte generos, oferindu-ne cele mai recente informații pe care guvernul și poporul român le au la dispoziție, iar noi toți, cu aceste date ne străduim să aplicăm cele mai bune practici.

Dar chiar și astăzi, când am avut privilegiul de a ține un discurs și o prelegere la o universitate, am fost foarte impresionat de tinerii români când am organizat un seminar cu întrebări și răspunsuri despre angajamentul lor față de democrație și despre cât de dedicați sunt în lupta pentru aceasta. A fost o experiență minunată pentru mine, dar doresc ca discuția noastră să continue, nu doar pentru o singură vizită, ci, sper, pentru mai multe vizite în viitor.

BC: Sunt sigur că majoritatea studenților pe care i-ai întâlnit nu aveau nevoie de traducere, deoarece vorbesc engleza, ceea ce reprezintă o poartă deschisă pentru tinerii români.

MD: Exact, și au fost foarte, foarte rapizi cu întrebările lor. Știau exact elementele despre care vorbeam, despre interferență, pentru că au trăit asta. Și a fost minunat să aud experiența lor și opiniile lor despre democrație, pentru că, la sfârșitul zilei, ei vor fi următoarea generație, iar democrația trebuie protejată, îmbunătățită și susținută. Nu o putem considera ca fiind ceva de la sine înțeles.