Virgil Popescu: Un nou pas important! Nuclearelectrica a anunțat avansarea Proiectului Unităților CANDU 3&4

"Un nou pas important! Nuclearelectrica a anunțat avansarea Proiectului Unităților CANDU 3&4! În cadrul actualei Etape Pregătitoare, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, Membră a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unităților 3&4 și OEM Candu (Producatorul Original al Tehnologiei Candu).

Mă bucur și salut semnarea primului contract care avansează dezvoltarea Proiectului Unităților CANDU 3&4 de la Cernavodă. Parteneriatul cu SUA și Canada va permite țării noastre să atingă obiectivele de decarbonare pe care și le asumă. Acesta este un pas important și sunt foarte optimist că în viitor vom fi o țară independentă energetic În cadrul contractului, CANDU Energy va oferi servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea unor documentații necesare demarării Proiectului Unităților CANDU 3&4 (printre care actualizarea documentelor de bază de licențiere, actualizarea ghidurilor de securitate nucleară, actualizarea listei modificărilor de proiect cu funcții de securitate nucleară)", a anunţat ministrul Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.

Aprobată în aprilie 2021 în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Nuclearelectrica, strategia de continuare a Proiectului Unităților CANDU al Centralei Nucleare Cernavodă este implementată în trei etape, în conformitate cu experiența internațională în construcția de centrale nucleare.

Etapa pregătitoare a început cu capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A., și va avea o durată de 24 de luni, timp în care se vor contracta servicii de asistență tehnică, juridică, financiară și de inginerie și se vor efectua studiile și evaluările necesare.

„Suntem mândri să semnăm primul contract care avansează dezvoltarea Proiectului Unităților CANDU 3&4 de la Cernavodă. România are nevoie de noi capacități nucleare, de o sursă de energie curată, rezilientă și accesibilă, ca soluție pentru atingerea țintelor de decarbonare ale României. Pe lângă securitatea și stabilitatea sistemului energetic național, finalizarea noilor capacități nucleare CANDU va aduce și multiple beneficii socio-economice: până la 19.000 de locuri de muncă generate indirect; 20 de milioane de tone de CO2 evitate anual cu 4 unități în operare; contribuția energiei nucleare în producția totală de energie, la nivel național va crește la 36%, iar contribuția energiei nucleare în producția totală de energie fără emisii de CO2, la nivel național, va crește la 66%. In plus, proiectele vor susține dezvoltarea lanțului intern de aprovizionare precum și alte industrii colaterale”, Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica SA.