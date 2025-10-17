€ 5.0884
Data publicării: 08:14 17 Oct 2025

Vineri se deschide lotul 2 din Autostrada Moldovei
Autor: Anca Murgoci

autostrada lot 2 _INQUAM_Photos_Virgil_Simonescu Inquam Photos / Virgil Simonescu
 

Se deschide lotul 2 din Autostrada Moldovei.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat, joi, că traficul va fi deschis vineri pe încă 28,35 km ai Autostrăzii Moldovei (lotul 2, Mizil – Pietroasele / Stâlpu). Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a zis că deschiderea va fi la ora 17:10.

Lotul 2 (Mizil – Pietroasele) va prelua și traficul de tranzit care până acum trecea prin localitatea Mizil. Circulația dinspre Buzău spre București se va conecta prin nodul Trifoi (A7 – DN2) de pe lotul 3, executat de firma Nurol. Dinspre Ploiești, șoferii vor trebui să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, și să reintre pe autostradă via Stâlpu, Pietroasele, Spătaru sau Costești.

Cu deschiderea acestuia, aproximativ 132 km din cei 319 km planificați pentru Autostrada Moldovei vor fi funcționali.

Tronsonul Ploiești – Buzău este împărțit în trei loturi:

lotul 1 (Dumbrava – Mizil, 21 km) – dat în trafic anul trecut;

lotul 2 (Mizil – Pietroasele, 28,35 km) – în curs de inaugurare;

lotul 3 (Pietroasele – Buzău, 13,9 km) – lucrările continuă, realizate de asocierile Nurol – Makyol.

Contractul pentru lotul 2 este derulat de asocierea Coni - Trace, cu valoare de 1,249,992,665 lei (fără TVA), iar finanțarea provine din PNRR. Contractul a început pe 12 august 2022 și are durata de execuție de 20 de luni.

Se estimează că până la sfârșitul lunii noiembrie ar putea fi gata secțiunea de ocolire a municipiului Buzău, realizată de firma Nurol, astfel încât să existe circulație integrală pe autostradă între București și Focșani.

