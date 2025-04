VIDEO viral: Căruță filmată în timp ce se deplasa în Cluj pe lângă un ''zgârie-nor''

Este vorba despre DN1 Cluj-Napoca – Floreşti, unde a fost înregistrat un record absolut de 74.258 de vehicule pe zi anii trecuți, fiind un număr mult mai mare față de alte valori înregistrate anterior pe tronsoanele de drumuri naţionale şi autostrăzi din țară.

Căruța devenită virală pe rețelele sociale venea dinspre cartierul Mănăștur. La un moment dat, se poate vedea într-un clip postat pe TikTok, un bloc zgârie-nor pe fundal. Apoi, căruța a coborât breteaua de pe Podul Nodul N spre drumul național DN1 Cluj-Napoca - Florești, mergând spre cea mai mare comună din țară, aflată în imediata proximitate a Clujului.

Val de reacții pe rețelele sociale

Persoana în cauză transporta materiale reciclabile. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

"Păi, pe unde vreți să circule omul? Pe sus?", "Credeți-mă, oamenii erau mai fericiți când erau mai puține mașini și mai multe căruțe", "Din păcate, am uitat de unde am plecat", "Metroul lui Boc", "Acesta da curaj!", "Nu-i o rușine. Pe vremuri, carutași erau cei mai solicitați!", ”Toată lumea are voie să trăiască!”, au fost câteva dintre reacțiile internauților la clip.

