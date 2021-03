VIDEO Imagini dramatice din Indonezia, după explozia unei rafinării

Presa internațională, dar și localnicii din Indonezia transmit imagini dramatice de la incendiul violent ce a cuprins o rafinărie petrolieră. Totul ar fi pornit de la un fulger care a produs o explozie.

Aproape o mie de locuitori au fost evacuați din zona incendiului masiv. De asemenea, câteva persoane au fost rănite.

Incendiul la rafinăria Balongan din Java de Vest a izbucnit în cursul zilei de luni.

tw // explosion, fire



It's heartbreaking to hear bad news today, a massive explosion at a Pertamina oil refinery in Indramayu, Indonesia. Sending my thoughts and prayers to everyone around Indramayu????



Stay safe everyone! pic.twitter.com/zmwUnA2iO7 — dhiskyᴱᴺ⁻???? (@heeseunglovy) March 29, 2021

A massive fire broke out following an explosion at one of the biggest oil refineries in Indonesia. Hundreds of residents have been evacuated. pic.twitter.com/er3Vzl3IVO — DW News (@dwnews) March 30, 2021