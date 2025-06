VIDEO Coadă uriașă la ieșirea din Teheran, după avertismentul lui Trump privind o posibilă intervenție americană în conflict

Mii de persoane au părăsit Teheranul miercuri, 18 iunie, după ce președintele american Donald Trump a cerut evacuarea orașului. O sursă a dezvăluit că Trump analizează posibilitatea de a sprijini Israelul în atacarea instalațiilor nucleare iraniene, transmite Reuters.

Iranul și Israelul au lansat noi lovituri cu rachete unul împotriva celuilalt după ce Trump a cerut „capitularea necondiționată” a Teheranului.

Israelul a solicitat evacuarea locuitorilor dintr-un cartier sud-vestic al Teheranului, pentru a permite desfășurarea unor atacuri aeriene asupra unor obiective militare iraniene. Potrivit presei iraniene, acest anunț a generat ambuteiaje uriașe pe șoselele care leagă capitala de provinciile nordice.

‼️Long lines of cars have already started to accumulate on the highways of #Tehran, #Iran following the statement made by #Trump about the need of evacuating the city. https://t.co/SlD5EIYNik pic.twitter.com/RkdNdwB7WQ