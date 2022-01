VIDEO - Caracatiţă în culorile curcubeului, filmată în Marea Barieră de Corali

Cea care a întâlnit creatura extrem de rară este chiar un biolog marin, Jacinta Shackleton. Acest tip de animal a mai fost văzut de doar câteva ori în sălbăticie, făcând-o una dintre cele mai rare privelişti din lume.

"Când am văzut-o prima dată, am crezut ă este un peşte cu aripioare lungi, dar pe măsură ce s-a apropiat, mi-am dat seama că este o caracatiţă pătură, femelă. M-a copleşit un sentiment de bucurie şi entuziasm. Ţipam prin dispozitivul de snorkelling că este o caracatiţă, este o caracatiţă", a declarat femeia, conform The Guardian. "Eram atât de entuziasmată încât îmi venea greu să îmi mai controlez respiraţia pentru a urma caracatiţa şi pentru a o filma", a mai spus Shackleton.

Prima dată când a fost văzut un astfel de exemplar în ocean a fost acum 21 de ani. Era vorba de un mascul atunci. Deşi femelele cresc până la doi metri în lungime, masculii rămân minusculi, cu o lungime cunoscută de doar... 2,4 cm.



"Să vezi una în viaţa reală este de nedescris. Am fost captivată de mişcările ei, era ca şi cum dansa prin apă cu o pelerină plutitoare după ea. Culorile sunt incredibile, nu îţi poţi lua ochii de la ea. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva, şi nici nu cred că o să mai văd", a concluzionat Jacinta Shackleton.

Un pinguin a călătorit, din greșeală, până-n Noua Zeelandă

Un pinguin a fost găsit pe țărmurile Noii Zeelande, la aproximativ 3.000 de kilometri distanță de habitatul său natural din Antarctica. Localnicul care l-a văzut a crezut la început că este o jucărie de pluș, notează BBC. "Brusc, pinguinul și-a mișcat capul, așa că mi-am dat seama că este real", a povestit bărbatul.

Pinguinul Adelie a fost numit de localnici Pingu.

Harry Singh și soția sa se plimbau după o zi lungă de muncă pe plajă la Birdlings Flat, o așezare la sud de orașul Christchurch, atunci când au văzut prima dată pinguinul.

"Mai întâi am crezut că e vorba de o jucărie moale, din pluș, dar brusc pinguinul și-a mișcat capul, așa că mi-am dat seama că este real", a declarat Singh pentru BBC.

