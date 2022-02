VIDEO - Avion TAROM, aterizare pe furtună la Londra. Pilotul Osiceanu: Greşeală standard impusă de manualul Boeing

Pilotul Cezar Osiceanu a transmis, pentru DC NEWS, că termenul de "hard landing" folosit în comentariul clipului este unul greşit, dar şi că Boeing are o greşeală standard chiar în manuale.

"Comentariul este greşit, după mine, pentru că aterizarea a fost pozitive landing şi nu hard landing!

Greșeală standard impusă de manualul Boeing: thrust levers retard at 10-20 feet above the runway.

Nu stiu cum fac alții, dar experiența mea îmi spune că aterizarea se face cu motor, chiar dacă, teoretic, aterizarea este o prăbușire controlată. Boeing a adoptat această tehnică pentru universalizare, deoarece folosește un tip teoretic general de pilot, cu sau fără experienţă.

În cazul filmat, vântul era pe direcție. Era puternic, dar pe direcție şi în rafale. Aterizarea a fost făcută cu flaps 30 şi nu 40 maxim (nu avea nevoie, având pista suficientă)", a transmis Cezar Osiceanu.

Pilotul Cezar Osiceanu: Haideți să aflăm împreună adevărul despre mâncarea din avion!

„Haideți să aflăm împreună adevărul despre mâncarea din avion! Studiile organizate și făcute la nivel local și global au arătat câteva lucruri. În timpul zborului, gustul și mirosul se pierd față de normal cu minimum 20-30%.

Cauzele acestor pierderi sunt condițiile de zbor din interiorul avionului, din cauza presiunii, compoziției și calității aerului. Trebuie să știm că, în avion, condițiile medii sunt egale cu cele de la o înălțime medie de circa 2000 metri.

Odată cu închiderea ușilor și pornirea motorului/motoarelor, avionul începe să se presurizeze, umflându-se cu aer și concomitent și organismul uman va fi supus aceluiași proces.

Prin dilatarea capilarelor, organismul va pierde mai multă apă prin transpirație, papilele gustative vor avea sensibilitatea mai redusă, iar mirosul va fi și el afectat.

Un alt factor pentru care organismul uman nu reacționează ca la sol este faptul că toate preparatele servite la bordul avioanelor sunt congelate imediat după prepararea lor, ceea ce le schimbă, prin pierderea directă a proprietăților lor organoleptice", a explicat pilotul. VEZI CONTINUAREA AICI.

