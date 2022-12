Veto-ul contra extinderii Schengen reunește de urgență Guvernul Austriei

Ședința guvernului austriac are loc cu doar două zile înainte de Summitul Consiliului European, programat pe data de 15 decembrie, la Bruxelles.

Klaus Iohannis a declarat luni că va ridica problema veto-ului austriac la ședința Consiliului European. Vezi declarații aici!

"România a primit un NU nemeritat din partea Austriei pentru o chestiune pe care nu noi am cauzat-o. Dar în politică suntem aleși pentru a rezolva problemele națiunii. Acest vot nu mă face să dau înapoi și sunt hotărât să duc lucrurile mai departe până când România devine membră a spațiului Schengen. Mă voi implica total pentru că integrarea României în spațiul Schengen rămâne obiectiv strategic național și obiectivul meu personal. În decursul acestui an, am avut câteva realizări notabile, am reușit eliminarea MCV, am reușit să convingem Olanda și Suedia să-și schimbe opinia față de România în dosarul Schengen. Așa cum am rezolvat aceste chestiuni, sunt convins că vom găsi soluții și mai departe cu partea austriacă.", a scris, luni, Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, solicită Comisiei Europene ca decizia din 8 decembrie, prin care a fost blocată intrarea României în spațiul Schengen, să fie atacată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

"Veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Am solicitat astăzi, oficial, Comisiei Europene să se îndrepte împotriva Consiliului UE la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a apăra principiile și valorile evocate în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

României și cetățenilor ei le sunt încălcate drepturi fundamentale ale Uniunii Europene: libertatea de circulație a persoanelor și libertatea de circulație a bunurilor. Prin urmare, Comisia Europeană are obligația să acționeze spre a aplica litera și spiritul legii!", a scris Eugen Tomac, pe Facebook. Vezi detalii aici!

