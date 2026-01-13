€ 5.0896
DCNews Stiri Venezuela numără morții după bombardamentele SUA: identificarea victimelor este în curs
Data actualizării: 23:06 13 Ian 2026 | Data publicării: 22:49 13 Ian 2026

Venezuela numără morții după bombardamentele SUA: identificarea victimelor este în curs
Autor: Alexandra Curtache

Venezuela freepik - @Luiz Ribeiro Sursa freepik - @Luiz Ribeiro / Venezuela

Ministrul de interne a anunțat că autoritățile din Venezuela încearcă să identifice victimele bombardamentelor americane soldate cu peste 100 de morți.

 

Venezuela lucrează la identificarea persoanelor ucise în atacurile aeriene americane din 3 ianuarie, care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro şi au făcut cel puţin 100 de morţi, a indicat marţi ministrul de interne, Diosdado Cabello, citat de AFP.

Liderul socialist demis şi soţia sa au fost duşi cu forţa în Statele Unite pentru a se confrunta cu acuzaţii de trafic de droguri. Operaţiunea militară americană, care a implicat 150 de aparate (avioane de vânătoare, avioane de recunoaştere, drone şi elicoptere), a provocat pierderi în rândul militarilor, 23 de venezueleni, precum şi 32 de cubanezi membri ai serviciilor de securitate.

Dificultăți în identificare

Au fost vizate mai multe locaţii din capitală: Fuerte Tiuna, imensa enclava militară din Caracas, şi aeroportul militar Carlota.

Autorităţile venezuelene au publicat până în prezent doar informaţii despre numărul celor 23 de militari venezueleni ucişi.

„Exploziile au fost atât de puternice" încât unele persoane sunt încă dispărute, a declarat ministrul de interne venezuelean, iar corpurile au fost făcute "bucăţi", complicând procesul de identificare.

Criminaliştii şi medicii legişti lucrează neobosit, folosind ADN-ul pentru a identifica cadavrele.

„Ceea ce au făcut Venezuelei în timp ce oamenii dormeau este absolut scandalos", a acuzat Cabello.

Citește și: Spioana-șefă a SUA, exclusă din "planul Maduro" pentru că nu era de acord cu o eventuală interveție în Venezuela

Schimbare de putere la Caracas

În urma răsturnării bruşte de la putere a lui Maduro, Delcy Rodriguez, vicepreşedintă din 2018, a depus jurământul ca preşedinte interimar pe 5 ianuarie în faţa Adunării Naţionale, după ce a primit sprijinul Curţii Supreme şi al armatei.

Preşedintele american Donald Trump afirmă că Washingtonul este "la comandă" în Venezuela, ale cărei vaste resurse de petrol le râvneşte. Delcy Rodriguez a replicat că ţara sa nu este nici "subordonată, nici supusă" Statelor Unite.

„Ţara este calmă, ţara este în pace, ţara revine la normal. Trebuie să mergem mai departe", a asigurat Cabello marţi.

