Data actualizării: 23:51 10 Oct 2025 | Data publicării: 22:00 10 Oct 2025

Vasile Mălai a întors toate cele patru scaune la Vocea României: Jurații nu și-au putut stăpâni lacrimile / video
Autor: Elena Aurel

vasile malai Sursă foto: Captură video Vocea României, PRO TV
 

Vasile Mălai, un tânăr de 19 ani din Republica Moldova, a impresionat publicul și jurații de la Vocea României prin vocea sa și prin emoția pe care a transmis-o.

Vasile Mălai a interpretat piesa „Confesiune", care îi aparține lui Smiley, iar prestația sa a reușit să întoarcă toate cele patru scaune și să emoționeze jurații.

Tânărul a venit la Vocea României însoțit de mama și de unchiul său. Acesta a mărturisit că piesa pe care a ales-o îi trezește emoții puternice și că o va cânta pentru mama sa și pentru tatăl său, care îl privește „de acolo de sus”.

„Am învățat singur să cânt de pe YouTube. Sunt complet autodidact. Cântam și ziua, cântam și seara, câteodată și noaptea târziu și nu-i lăsam pe ai mei să doarmă.

În seara asta mă susține mama. Mă simt foarte bine și foarte fericit, din cauză că mama nu a mai fost să mă vadă pe scenă.

Piesa pe care o voi cânta îmi trezește foarte multe emoții. Are un loc aparte în inimioara mea, din cauză că o să o cânt pentru cineva. O să cânt, evident, pentru mama și pentru tata, care mă vede de acolo de sus”, a spus Vasile Mălai.

La finalul interpretării, când nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, concurentul a mărturisit că este o piesă care îl atinge: „O cânt pentru familia mea, pentru mama și tata, care nu mai este”.

 

Jurații nu și-au putut stăpâni lacrimile

Irina Rimes l-a îmbrățișat și a lăudat talentul și căldura lui sufletească.

„Să știți că aveți un băiat foarte talentat și foarte cald, dar nu la temperatură, că l-am luat în brațe și l-am simțit eu că e cald. E cald în suflet și asta contează cel mai mult. Felicitări”, a spus Irina Rimes.

Theo Rose a explicat că, deși emoțiile pot bloca artiștii pe scenă, este important ca ele să fie trăite pe deplin.

„De multe ori, emoțiile ne blochează când suntem pe scenă și trebuie să cântăm. Apar și alte lucruri, ne gândim că trebuie totuși să cântăm și bine, să nu ne lăsăm copleșiți de emoție.

Deși cred că cel mai important lucru de învățat din muzică și existența noastră, ca artiști, e să ne lăsăm copleșiți de emoții pentru că asta e ce avem de fapt de dat înspre oameni. Ne-am întors pentru că te-am auzit plângând în timp ce cântai și ne-am mai întors și ca să-l felicităm pe Smiley pentru capodopera asta de piesă. Asta este o capodoperă! Smiley, ești minunat!", a spus Theo Rose, vizibil emoționată

Cu lacrimi în ochi, Smiley a mărturisit că piesa respectivă are o însemnătate profundă pentru el și că nu poate să o cânte.

„M-a omorât și nu pot să-mi revin. Eu nu pot să cânt niciodată piesa asta”, a spus Smiley.

„N-am promovat niciodată piesa, doar am pus-o pe internet că era pe album și cam atât. Nu are videoclip, că am zis că fiecare o să aibă videoclipul propriu. E o piesă cu o însemnătate foarte puternică pentru mine. Am scris-o într-un moment în care tatăl meu a trecut printr-o cumpănă. Eu eram departe, eram în America atunci. Am scris-o fix în momentul în care am aflat ce se întâmplase”, a spus Smiley.

Concurentul a ales să meargă în echipa lui Smiley.

Video:

