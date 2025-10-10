Vasile Mălai a întors toate cele patru scaune la Vocea României: Jurații nu și-au putut stăpâni lacrimile / video

Tânărul a venit la Vocea României însoțit de mama și de unchiul său. Acesta a mărturisit că piesa pe care a ales-o îi trezește emoții puternice și că o va cânta pentru mama sa și pentru tatăl său, care îl privește „de acolo de sus”.

„Am învățat singur să cânt de pe YouTube. Sunt complet autodidact. Cântam și ziua, cântam și seara, câteodată și noaptea târziu și nu-i lăsam pe ai mei să doarmă.

În seara asta mă susține mama. Mă simt foarte bine și foarte fericit, din cauză că mama nu a mai fost să mă vadă pe scenă.

Piesa pe care o voi cânta îmi trezește foarte multe emoții. Are un loc aparte în inimioara mea, din cauză că o să o cânt pentru cineva. O să cânt, evident, pentru mama și pentru tata, care mă vede de acolo de sus”, a spus Vasile Mălai.

La finalul interpretării, când nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, concurentul a mărturisit că este o piesă care îl atinge: „O cânt pentru familia mea, pentru mama și tata, care nu mai este”.