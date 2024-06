Vara, la terasă, 4 din 10 români comandă cafea rece 

Cafeaua rece sau frappé încep să prindă la români, consumul fiind în creștere de la an la an, sau mai bine spus de la vară la vară, când un sfert din cafeaua consumată în afara casei (cafenea, restaurant, alte ocazii) este reprezentată de cafeaua rece. La nivelul consumului în casă, deocamdată, numai 10% din cafelele service acasă sunt reci și decofeinizate, potrivit studiilor efectuate constant de Nestlé, cea mai mare companie de alimente și băuturi din lume.

Conform studiIlor Nestlé în România s-au identificat 4.735 de ocazii de băut cafeaua, cele mai populare sunt fierbinți, negre, îndulcite și consumate acasă. Cafeaua prăjită și măcinată este formatul cel mai îndrăgit de români, 49% preferând acest tip de cafea. Față de anii anteriori, cafeaua cu lapte a crescut între preferințele românilor fiind pe primul loc, urmată de White Coffee, Cappuccino, Flat White, Latte/Latte Macchiato, White Americano și Frappuccino. Cafeaua neagră cu apă este preferată dintre solubile, îndulcită cu zahăr, doar 1 din 3 având alte toppinguri, frișcă, miere, sirop de arțar. La capsule, sunt preferate espresso și lungo pentru cafeaua neagră, iar la cele white, cafeaua cu lapte domină și aici, urmată de Latte, Flat White și Cappuccino. Varianta ready to drink este și ea preferată rece și cu lapte.



În România, aproximativ 40% din rețetele de cafea rece sunt cu frișcă, vanilie, ciocolată și caramel, înghețată, miere. Românii preferă cafeaua cu cofeină, așa că numai 10% din cafelele reci și decofeinizate. Aromele cele mai populare în Romania în piața de cafea sunt cele de vanilie, ciocolată și caramel, preferință sesizată de NESCAFÉ®, care a preluat aceste arome în edițiile limitate de NESCAFÉ® 3in1 Frappé din ultimii ani. Cele mai populare locuri de consum de băuturi reci sunt cafenelele, iar în lunile calde de vară, se adaugă și terasele în aer liber și locațiile de pe plajă.



De asemenea, pe lângă clasicul Frappé, există un interes în creștere pentru formule de cafea rece, ușor și rapid de preparat acasă, cum ar fi Dalgona, Iced Latte, Espresso Shaken sau clasicul Iced Americano, ceea a făcut ca Nestlé să publice pe site-ul nescafe.ro mai multe rețete dedicate, astfel încât iubitorii de cafea rece să își poată prepara acasă un NESCAFÉ® aromat așa cum își doresc.



”Consumul de cafea rece crește în special în perioada iulie-august, ceea ce e normal având în vedere că aceasta este perioada în care temperaturile înregistrează de obicei cele mai înalte valori. Astfel, ocaziile de consum cresc odată cu temperaturile, iar cafeaua rece este o alternativă optimă pentru răcorire. În plus, din studiile disponibile observăm că incidența consumului de cafea rece este crescută mai ales în a doua parte a zilei”, explică Ramona Hărătău, Mixes Business Lead South Eastern Europe, Nestlé România.



”În România, aproximativ 85% din consumul total de cafea are loc în mediul casnic, în timp ce doar 15% din cafelele sau băuturile pe bază de cafea sunt consumate în afara casei. În ceea ce privește categoria de cafea rece, proporția consumului în afara casei este mai mare, ajungând până la 25%”, explică Ovidiu Tunaru, Business Executive Officer Nestlé Professional, Nestlé România.



Pentru a încuraja consumul de cafea rece, Nestlé România organizează, începând din 15 iunie, caravana NESCAFÉ® 3in1 Frappé care va aduce vara mai aproape de consumatorii români. Astfel, până pe 18 august, caravana NESCAFÉ® 3in1 Frappé va veni aproape de consumatorii din zece orașe, oferindu-le câte un weekend răcoritor și activări speciale, cu premii, chiar la ei în oraș. În felul acesta, se va pune în scenă sloganul campaniei - “Răcorește-te cu NESCAFÉ® 3in1 Frappé și simte vara din plin”. Programul caravanei si concursurile online vor fi disponibile începând cu data de 15 iunie pe www.nescafe.ro/nescafe-3in1-frappe și pe pagina de Instagram NESCAFÉ România. Sunt planificate în acest an 10 orașe din România, respectiv: Alexandria, Pitești, Buzău, Oradea, Baia Mare, Bacău, Constanța, Brașov, Ploiești, Târgoviște.



De asemenea, Nestlé încurajează creativitatea consumatorilor și experimentarea gusturilor de cafea rece prin noi rețete, care pot fi preparate acasă cu NESCAFÉ® Brasero. Propune și alte variante ale rețetei originale NESCAFÉ® Frappé: Frappé Cappuccino Mocha cu note fine de ciocolată, Frappé Latte, un deliciu preparat cu lapte sau savurând gustul tropicelor cu fiecare înghițitură din Fruity Frappé! Toate rețetele pot fi preparate și cu celelalte variante de cafea solubilă NESCAFÉ® Strong, NESCAFÉ® Decaf și NESCAFÉ® Gold.



Summer Creations este o nouă inițiativă dedicată verii, prin care consumatorii de capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto® pot prepara trei rețete diferite de cafea cu gheață, absolut delicioase, folosind unul din cele trei produse NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino, NESCAFÉ® Dolce Gusto® Café au lait sau NESCAFÉ® Dolce Gusto® Espresso Intenso. Atât pe ambalajele marcate cu logo-ul Summer Creations, cât și pe site-ul www.dolce-gusto.ro, consumatorii pot găsi ingredientele și rețetele de preparare pentru Iced Maple Cappuccino, Iced Honey Latte și Iced Coconut Espresso.





NESCAFÉ® Frappé este una dintre cele mai populare și iubite rețete de cafea rece, răcorind consumatorii din întreaga lume de peste 60 de ani, atât în cafenele, cât și acasă. NESCAFÉ® Frappé a fost inventat întâmplător de către un angajat Nestlé din Salonic în septembrie 1957, devenind între timp emblematic datorită puterii brandului NESCAFÉ® și inovațiilor constante din categorie. În România, NESCAFÉ® Frappé a fost lansat în 1995, iar de atunci variantele NESCAFÉ® de cafea rece au evoluat și s-au diversificat de la an la an ca să răspundă nevoilor iubitorilor de cafea. Aceștia pot savura acasă rețeta originală cu NESCAFÉ® Brasero®, care păstrează gustul bogat de cafea și pot prepara rapid și ușor NESCAFÉ® 3in1 Frappé, o cafea răcoritoare oriunde și oricând.



Cafeaua folosită în toate produsele NESCAFÉ® provine exclusiv din surse sustenabile. Nestlé își propune să obțină 100% cafea responsabilă până în 2025, conform angajamentului său global, NESCAFÉ® Plan 2030. Acest plan se concentrează pe sustenabilitatea cafelei, inclusiv aspecte legate de mediul înconjurător, condițiile de muncă și bunăstarea fermierilor.



În cadrul NESCAFÉ® Plan 2030, Nestlé colaborează strâns cu fermierii și comunitățile locale pentru a promova practici agricole durabile și pentru a asigura un nivel adecvat de trai pentru fermieri. Acest angajament se extinde pe întreg lanțul de aprovizionare, de la cultivarea cafelei până la procesarea și ambalarea finală a produselor NESCAFÉ®.



Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 90.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.



Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.



Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.



Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.



Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.

