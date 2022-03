Vama Nădlac II. Timpul de așteptare pentru ieșirea din țară este de 3 ore

Timpul de așteptare la Vama Nădlac II este vineri dimineața de 3 ore, potrivit aplicației Poiliției de frontieră, scrie Mediafax. Sunt disponibile la Vama Nădlac II pe sensul de intrare 3 artere, iar pe cel de ieșire 4 artere.

Conform aplicației Trafic Online a Poliției de Frontieră, timpul de așteptare pe sensul de ieșire din țară este de 180 de minute, din cauza numărul mare de mașini care se prezintă la verificările de frontieră.

Lipsă de personal pe partea maghiară

De asemenea, conform aplicației, este vorba și de lipsa de personal a autorităților maghiare pe ambele sensuri.

Timp de așteptare crescut, de circa 80 de minute, se înregistrează vineri dimineața și la punctul de trecere a frontierei Urziceni, județul Satu Mare.

Eugen Tomac, despre situația din Vama Sighet

„Este cutremurător ceea ce se întâmplă la Sighet. Pur și simplu, ieri, după discursul președintelui Zelenski (n.r. discursul ținut în fața reprezentanților Uniunii Europene), am primit invitația domnului primar Lucian Morar (n.r. primar PMP în Ulmeni) de a veni, împreună, în această seară, aici. Am fost și în partea ucraineană, am discutat și cu militarii de acolo. Nu am cuvinte să descriu starea care este aici, pentru că, pur și simplu, am încercat să intru în dialog cu câțiva refugiați, cu o doamnă cu două fiice.

Sunt o fire extrem de puternică, nu mă impresionează multe lucruri, însă, vă mărturisesc că nu am putut să mă abțin când am văzut trei oameni nevinovați care au lăsat totul în urmă și încercau să se refugieze în țara noastră pentru a se simți în siguranță. Sunt momente extrem de complicate și trebuie să dăm dovadă de solidaritate totală.

Cred că această criză din vecinătatea noastră ne-a unit pe toți românii. Observ foarte mulți oameni care sunt prezenți aici, sunt voluntari, toate autoritățile sunt implicate și nu există ființă care să vină și să întâmpine nesiguranță aici, fie că sunt oamenii care se află doar în tranzit, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care au destinații europene (Polonia, Cehia sau Italia), dar, din ce în ce mai mulți doresc să se stabilească la noi în țară pentru că speră că această agresiune a Federației Ruse va înceta cât mai rapid, iar ei se vor putea întoarce în orașele și localitățile lor”, a precizat, la B1 TV, europarlamentarul Eugen Tomac. Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News