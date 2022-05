Valentina Pelinel, mândră de realizările ei: Mi-am lăsat școala ca să fac bani. Asta trebuie să fie o laudă

"Odată ce am ieșit din țară, am început să câștig bani, să fiu independentă, să ajut în felul meu, dar pentru noi nu a fost ușor. Tatăl meu a murit când eu aveam 15 ani și jumătate, apoi eu am câștigat Top Model România la câteva zile după decesul lui. Și de acolo a început să mi se schimbe viața. Tot ce se întâmplă rău nu e de la Dumnezeu. A fost greu ca și copil să înțelegi așa ceva. În situația în care ne-am trezit imediat, mi-a oferit Dumnezeu ceva care să mă țină echilibrată. Pentru că eu îmi doream și visam să devin manechin", a spus Valentina Peline, în podcastul "Ameritat cu Nasrin".

"Am plecat fără nimic"

La 17 de ani, Valentina Pelinel părăsea țara pentru cariera la care visase. "Îmi doream foarte mult să plec, am plecat fără nimic, dar mi se face frică când mă gândesc pentru mine persoana de atunci. Am riscat. Era inconștiența vârstei, nu ești atât de pragmatic și de calculat. N-am avut niciun plan să plec din țară. Eram în al doilea an de liceu lângă Rodica, colega mea, lângă mama, care rămăsese fără tata, lângă sora mea mai mică.

Am câștigat Top Model România în 1996, după care m-a chemat doamna Zina în echipa ei de fete cu care făcea prezentările prin țară. Mergeam la contractări cu trenul în gașcă de fete, în diferite localități din țară în care se făceau prezentări de modă. Diverse case de modă își prezentau produsele. Nu eram decât noi, în toată țara. Atât", a mai spus vedeta.

"Asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată"

"Mi-am lăsat școala ca să fac bani, să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi, asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale, poate nu-l prindeam niciodată. Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare, că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la 0. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing din Cornwell', a mai spus Valentina Pelinel, scrie Fanatik.

