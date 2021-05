Vâlcu: Vrei să participi la o nuntă, vino cu certificatul de vaccinare!

În urma relaxării restricțiilor, au apărut reguli noi, care permit accesul în unele locații până ieri închise, în baza unui certificat de vaccinare sau a CNP-ului în baza căruia o persoană să poată fi căutată în baza de date a celor vaccinați.

„Dacă se duce un tânăr la restaurant, la bar și cere o bere sau un pachet de țigări, i se cere buletinul, sau nu neapărat buletinul, dar i se cere să își dovedească vârsta, să aibă peste 18 ani. Nu e operație pe creier, nu este o rachetă trimisă pe Lună. Vrei să participi la o nuntă, la un eveniment, la un spectacol, vrei să mănânci la un restaurant, scoate domnule certificatul de vaccinare. Despre asta vorbim!”, a spus jurnalistul Val Vâlcu la România TV.

Restricțiile din Capitală, relaxate

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat relaxarea restricțiilor, după ce rata de incidență în Capitală a scăzut sub 1,5 la mie.

„Decizia a fost de a trece în scenariul verde în Capitală și anume sălile de spectacol vor putea funcționa la o capacitate de 50%, restaurantele la interior vor putea funcționa la o capacitate de 50%, pot fi organizate evenimente de tip drive-in, evenimente culturale, în aer liber, cu până la 300 de participanți”, a declarat Prefectul Capitalei, Alin Stoica, transmis de România TV.

Restaurantele își reiau activitatea și la interior într-o măsură de 50%, aceeași regulă aplicându-se și teatrelor, care reîncep reprezentațiile.

Masca obligatorie în jurul școlilor

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a stabilit, în principiu, în şedinţa de sâmbătă, că în jurul unităţilor de învăţământ pe o rază de 50 de metri unde există "potenţial" de aglomerare la venire şi la plecare se va purta mască de către care vor staţiona în acel perimetru, a anunţat prefectul Capitalei Alin Stoica, transmite Agerpres.



"Încă nu s-a terminat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Discuţiile au continuat un pic mai mult având în vedere dificultatea de a decide de exemplu care sunt alte spaţii aglomerate. În principiu am stabilit că, în jurul unităţilor şcolare unde există potenţial de aglomerare la venire şi la plecare şi sunt evident copii majoritatea sub 16 ani care nu pot fi vaccinaţi, atunci este necesară stabilirea unui perimetru de 50 de metri în jurul şcolii. Acolo va fi obligatorie purtarea măştii pentru cei care vor staţiona în acest perimetru. (...) Aşa cum este în Hotărârea de Guvern rămân acele zone. Nu am adăugat nimic însă vom avea o perioadă de monitorizare de o săptămână în care DSP, Poliţia Jandarmeria vor monitoriza şi vor face propuneri către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă", a spus prefectul Alin Stoica.

