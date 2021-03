”În fiecare an, în Israel, bugetul pentru medicamente crește cu 15%, programatic, pentru că nevoia crește, populația îmbătrânește. La noi se spera la un 5% de la an la an, fiind la jumătate sau la sfert față de cât ar fi trebuit să fie, la jumătate față de media europeană. Simplul fapt că este la fel ca anul trecut înseamnă minus 5%.

Iar bomba abia acum vine. Creditele de angajament sunt reduse pentru 2022. Pentru populație va fi la fel de rău sau mai rău ca anul trecut, asta fără discuție, dar pentru industria pharma va fi o grozăvie. Nu știu ce se apără, nu știu cât este rodul unei strategii sau rodul unei prostii, dar pe zona asta a industriei pharma veștile sunt proaste, orizontul e sumbru. Se retrag companii din România, țara este o piață ostilă”, a precizat Val Vâlcu, într-o transmisiune live a emisiunii ”Deferiți mass-media”, alături de Cozmin Gușă și Bogdan Chirieac, în care cei trei au discutat despre situația domeniului sănătății și a industriei pharma din România.