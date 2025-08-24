Val de treceri ilegale: Mii de ucraineni au intrat în România în primele luni din 2025

Peste 5.400 de cetăţeni ucraineni au fost depistaţi la frontiera cu Ucraina, în primele şapte luni ale anului, de poliţiştii de la Inspectoratele Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Iaşi şi de Garda de Coastă, a anunţat instituţia. Numărul este inferior celui înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate peste 7.680 de treceri ilegale.

Potrivit comunicatului Poliţiei de Frontieră, persoanele care ajung astfel în România beneficiază de un cadru juridic special, adaptat contextului generat de războiul din Ucraina:



"Cetăţenii ucraineni ajunşi în România în acest mod beneficiază de un regim juridic special, adaptat situaţiei generate de războiul din ţara vecină. În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România".

Anchetele au scos la iveală şi situaţii de trafic de migranţi

Pe lângă cazurile izolate de trecere ilegală, anchetele au scos la iveală şi situaţii de trafic de migranţi, iar autorităţile au luat măsuri împotriva celor care au facilitat astfel de traversări. Situaţia a fost descrisă astfel:



"Poliţiştii de frontieră s-au confruntat în perioada de referinţă şi cu situaţii în care cetăţeni ucraineni, după ce au obţinut protecţie temporară, s-au întors în Ucraina şi au revenit, însoţind alţi conaţionali. În trei astfel de cazuri, cetăţeni ucraineni care au avut rol de călăuze au fost arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi. Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile".

"De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente"

Din cauza condiţiilor dificile din zonele montane - altitudini ridicate, teren accidentat şi fenomene meteo severe - echipele de intervenţie colaborează frecvent cu Salvamont şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru a acorda ajutor şi a salva vieţi. În acest sens, IGPF a precizat: "De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente", a indicat IGPF.

Gestionarea fluxurilor la graniţa cu Ucraina se realizează printr-un mecanism integrat, care îi reuneşte pe reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări, autorităţile judeţene, numeroase organizaţii neguvernamentale şi voluntari, toţi oferind sprijin practic - de la cazare şi hrană la asistenţă medicală şi consiliere psihologică, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News