Val de controale în industria alimentară: Amenzi uriaşe de la ANPC și sancţiuni ITM pentru muncă nedeclarată

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 6 - 10 octombrie 2025, o amplă acţiune de control la nivelul întregii ţări, vizând respectarea drepturilor consumatorilor de către operatorii economici. În urma verificărilor efectuate la peste 1.700 de agenţi economici, inspectorii au aplicat amenzi totale de peste 6,26 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de instituţie.

Amenzi, avertismente și opriri de la comercializare

Potrivit ANPC, în perioada menționată, comisarii au aplicat 1.185 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 6,26 milioane de lei, și 704 avertismente pentru diverse nereguli. De asemenea, produse neconforme în valoare de peste 230.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare, în timp ce alte produse, evaluate la peste 212.000 de lei, au fost suspendate temporar până la remedierea deficienţelor.

Totodată, 19 operatori economici au fost obligaţi să oprească prestarea serviciilor până la remedierea problemelor constatate. „Acţiunile din perioada 6 - 10 octombrie demonstrează angajamentul constant al ANPC în protejarea intereselor legitime ale consumatorilor”, se precizează în comunicatul oficial.

Insecte, carne expirată și mizerie

Printre cele mai grave abateri identificate de comisarii ANPC se numără prezenţa insectelor în blocurile alimentare, dar şi în materiile prime utilizate la prepararea mâncărurilor. În unele unităţi, inspectorii au găsit materii prime fără elementele de identificare care să permită stabilirea trasabilităţii produselor.

În plus, au fost depistate produse de origine animală - carne şi preparate din carne - cu termenul de valabilitate depăşit, dar şi nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate de producători, mai ales în cazul alimentelor cu grad mare de perisabilitate.

Inspectorii ANPC au constatat și numeroase probleme legate de igiena echipamentelor și spațiilor de lucru. În unele unități, ustensilele prezentau un grad ridicat de uzură, fiind acoperite cu impurități, rugină și resturi alimentare. De asemenea, agregatele frigorifice conțineau depuneri grosiere de resturi, gheață, mucegai și rugină, iar în multe cazuri lipseau graficele de monitorizare a temperaturii.

Lipsa informării privind alergenii și deficiențe în alte domenii

În timpul controalelor, ANPC a mai identificat și lipsa informării corecte și complete privind substanțele cu potențial alergen, încălcând astfel obligațiile legale față de consumatori. Alte abateri au vizat produse din cristal fără preț afișat, textile neconforme potrivit rapoartelor de expertiză, dar și sisteme de aer condiționat neigienizate, cu impurități grosiere și tubulaturi fisurate.

Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de acțiuni de control se vor desfășura periodic, pentru a preveni situațiile în care sănătatea sau interesele consumatorilor sunt puse în pericol.

„Vom continua să acționăm ferm acolo unde identificăm nereguli, indiferent de domeniul de activitate. Scopul nostru este ca fiecare consumator din România să se bucure de produse și servicii sigure, conforme și corect etichetate”, au transmis oficialii ANPC.

Campania de verificare derulată în prima decadă a lunii octombrie s-a înscris în strategia permanentă a ANPC de creștere a gradului de responsabilizare a operatorilor economici și de întărire a protecției consumatorilor la nivel național. Rezultatele obținute confirmă că, deși există încă numeroase neconformități, acțiunile de control contribuie la corectarea și prevenirea practicilor incorecte, asigurând o piață mai sigură pentru toți consumatorii români.

Sancțiuni și pentru muncă nedeclarată în industria alimentară

Tot în prima parte a lunii octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bistriţa-Năsăud a desfășurat o serie de controale în industria alimentară, în cadrul unei campanii naționale derulate la nivelul întregii țări. În perioada 29 septembrie - 3 octombrie, inspectorii au verificat 25 de unități comerciale și au aplicat peste 20 de sancțiuni, inclusiv pentru muncă nedeclarată.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, o persoană a fost depistată muncind fără contract, fapt pentru care s-a aplicat o amendă de 20.000 de lei. Inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au mai dat două avertismente şi au dispus o măsură pentru remedierea unei deficienţe, iar cei din Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă au aplicat 19 sancţiuni contravenţionale (18 avertismente şi o amendă de 4.000 de lei), dispunând totodată 19 măsuri de corecţie.