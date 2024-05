Vacanțe în Turcia doar cu buletinul. De când se aplică măsura și ce spun românii

Este vorba despre o decizie oficială, publicată deja şi semnată de președintele Erdogan. Romanii vor putea să călătorească fără paşaport în Turcia, doar cu buletinul. Acest lucru se va întâmpla de la 1 iunie. Este o negociere purtată de Guvernul de la Bucureşti cu autorităţile de la Ankara.

Românii aflaţi în vacanţă acolo spun că este binevenită această decizie, pentru că obişnuiesc să vină aici şi sunt scutiţi de taxele de paşaport. Unii abia ce și-au refăcut pașapoartele, cu o valabilitate de 10 ani, în timp ce alții au optat pentru varianta temporară pentru care, spun ei, au plătit 250 de lei.

"- De unde sunteți?

- Suntem din Brașov.

- Din Brașov ați venit. Cât ați cheltuit pentru pașaport?

- Eu l-am făcut temporar. Nu am dat prea mult, 200 de lei. 250 de lei, cam așa. Bineînțeles că e mai simplu. Mult mai simplu și mult mai convenabil.

- Și noi, seniorii, avem dreptul după atâția ani la o vacanță. Am făcut poze să ducem nepoților, le transmitem ce am văzut.

- Ce ați vizitat aici?

- Mausoleul lui Ataturk de aici din Ankara.

- Și pe unde mai mergeți?

- Am fost în Cappadocia – superb. Am fost în Antalya, am fost în Dardanele. Am avut o călătorie foarte frumoasă.

- Să vină românii, dacă nu mai au nevoie de pașapoarte, cu buletinul, să viziteze Turcia.

- Ne îndreptăm către Istanbul și după aceea în România. Joi plecăm către casă.

- Încă nu prindeți doar cu buletinul, cam din iunie încolo.

- Încă avem pașapoartele valabile. Și l-am făcut pe zece ani. Mi-am dat un termen.

- Este o veste bună?

- Foarte bună.

- O să venim mai des, nu ne mai trebuie pașaport. A trebuit să-mi fac pașaport și l-am făcut numai temporar.

- Adică practic ați făcut și un drum în plus și o taxă de plătit

- Este pentru prima oară în Ankara?

- Da, este pentru prima oară când vin în Turcia.

- Ce impresii aveți?

- Este foarte frumos, îmi place.

- Mai veniți în Turica?

-Da."

Ce se va mai discuta la Ankara

De asemenea, se discută în Turcia de reluarea exportului de ovine care a fost blocat de aproape cinci ani, potrivit Antena 3. Autorităţile din România îşi doresc ca luna aceasta să fie reluat exportul, însă rămâne de văzut.

Turcia are un rol important în negocierile de pace care se poartă în orientul Mijlociu şi, de asemenea, nu a înghețat dialogul diplomatic cu Rusia. Ne aşteptam să fie discutate şi teme de politică externă, pentru că România, Turcia şi Bulgaria s-au angajat să demineze zona Marii negre, pentru a proteja investiţiile energetice de acolo. Guvernul anunţa că îşi doreşte să crească schimburile comerciale cu Turcia.

