Vacanțe 2021. Cele trei recomandări turistice făcute de Simona Halep

Simona Halep recomandă trei destinații de vacanță pentru românii care vor putea să își petreacă concediul peste hotare în 2021, dacă restricțiile pandemice le va permite.

"Am fost în Maldive anul trecut pentru prima dată în viață mea și, într-adevăr, este extraordinar, dacă ai nevoie de liniște și dacă ai nevoie să te plictisești. Acolo nu sunt prea multe lucruri de făcut, doar să stai la soare.

Parisul este orașul meu de suflet, pe care îl aleg că destinație ori de câte ori cineva îmi spune că am trei zile libere; și Roma, care este un oraș frumos." a declarat Simona Halep într-un interviu oferit Aleph News, scrie Sport.ro.

Vacanță de vis în Australia

La începutul acestui an, Simona Halep a fost timp de cinci săptămâni în Australia. Campioana en-titre de la Wimbledon a povestit și despre această experiență, în contextul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

"Am avut șansă de a ieși puțin pe străzi, să mă plimb. Am văzut atât de mulți oameni, am fost foarte fericită, pentru că în Europa aproape fiecare oraș e gol. A fost frumos să văd atât de mulți oameni relaxați aici, fără că toată lumea să poarte măști. Am revenit și eu la viață normală aici și chiar mă bucur." a punctat Simona Halep într-o conferință de presă susținută la Melbourne.