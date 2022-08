Un spărgător de bănci din Roma a rămas blocat într-un tunel subteran (video). În ce stare se află

Un italian a fost salvat dintr-un tunel prăbușit din apropierea Vaticanului, iar poliția bănuiește că ar fi putut să-și facă drum spre o bancă din apropiere cu intenția de a o jefui. Acum se recuperează la spital, după ce pompierii au petrecut opt ​​ore să-l scoată de sub drum.

Dar s-ar putea ca acum să fie nevoie să scape de alte probleme, deoarece poliția l-a arestat pe el și pe un al doilea bărbat pentru pagube aduse proprietății publice, scrie BBC. Ofițerii cred că cei doi ar fi făcut parte dintr-o bandă care încerca să pătrundă într-o bancă.

Alți doi bărbați au fost arestați, după ce au încercat să fugă de la fața locului, relatează Rai News. Trei dintre cei patru bărbați au reușit să scape înainte ca tunelul să se prăbușească, lăsând pe ultimul bărbat blocat la șase metri în subteran.

„Încă anchetăm, nu excludem că sunt hoți, este una dintre teorii”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru agenția de presă AFP.

Tunelul, care începea într-un magazin gol, proaspăt închiriat, se afla într-o zonă populată și intens circulată. Presa locală consideră că motivul este clar, menționând că tunelul a fost găsit lângă o bancă cu puțin timp înainte de weekendul prelungit din 15 august, când o mare parte din oraș se golește. Michele, un rezident care locuiește în aceeași clădire, a spus că locuitorii habar nu aveau ce se întâmplă, adăugând: „Cu toții credeam că oamenii de acolo renovează locul”.

Rescue teams are attempting to save a man trapped in a tunnel that caved in under a street in the Aurelio district of Rome. Three other men were already rescued. It is suspected that the men were planning to use the tunnel to carry out a bank robbery.pic.twitter.com/J1gkep874i