Un șofer din București a dat intenționat peste un biciclist și a fugit

Un biciclist a fost lovit intenționat de un șofer, astăzi, în București, după un conflict în trafic. Șoferul a plecat de la locul accidentului.

Şoferul a plecat de la locul accidentului, dar a fost prins imediat de poliţişti.



”Poliţiştii aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu au observat un şofer care, după ce ar fi accidentat o persoană aflată pe bicicletă, şi-a continuat drumul. În acest context, poliţiştii au pornit în urmărirea autoturismului, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, reuşind oprirea acestuia în doar câteva momente. Doi poliţişti au procedat la imobilizarea bărbatului aflat la volan, în timp ce al treilea a acordat primul ajutor persoanei accidentate”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis Agerpres.



Este vorba despre un bărbat de 31 de ani, aflat pe pista de biciclete, acroşat de un autoturism condus de un șofer de 37 de ani, pe fondul unui conflict spontan în trafic.



Poliţiştii de la Secţia 17 au condus la sediul subunităţii persoanele implicate pentru audieri.



”Menţionăm că persoana accidentată şi-a rezervat dreptul de a depune plângere penală în termenul legal şi a fost transportată la o unitate medicală pentru investigaţii suplimentare”, arată sursa citată.



Cei doi bărbaţi au fost testaţi cu aparatul AlcoolTest, rezultatul fiind negativ.