Un scandal al pensiilor de lux și salariilor uriașe ale bugetarilor lovește Austria

O listă a celor 62 de salarii de top din radiodifuziunea publică austriacă a fost trimisă spre consultare Cancelariei Federale în Duminica Paștelui.

Vedeta austriacă Robert Kratky se află pe primul loc: are un salariu brut de peste 550.000 de euro pe an de la stat și mai are și diverse alte joburi part-time.

Al doilea salariu din radiodifuziunea publică austriacă este câștigat de managerul media Pius Strobl, care încasează 440.000 de euro remunerație până în 2026 printr-un contract special de pe vremea fostului director Alexander Wrabetz. Actualul director general, Roland Weißmann câștigă cu zece la sută mai puțin decât predecesorul său, mai exact 420 000 euro.

Șefii radioului public austriac vor să oprească aflarea salariilor

ORF(Radioul public austriac) dorește să oprească publicarea listei, atacând legalitatea publicării salariilor în instanță. Dar asta necesită timp, notează presa austriacă. Acum se discută pe plan intern dacă unul dintre angajații cu cele mai mari salarii care se va pensiona în curând ar putea depune o așa-zisă cerere individuală la Curtea Constituțională în care va invoca motive de protecție a datelor.

Pensiile sunt, de asemenea un mare consumator de bani în cazul radioului public austriac. Cheltuielile cu pensiile continuă să mănânce peste 100 de milioane de euro în fiecare an. Alte sume importante consumatoare de bani sunt indemnizațiile de concediere și concediile neutilizate.

Per total, aceste beneficii acumulate pentru miile de angajați și pentru mulți alți pensionari reprezintă unul din trei euro din bugetul de un miliard de euro cheltuit pentru tot ce înseamnă radioul public: salarii, pensii și bani pentru funcționare.

Vechile privilegii costă o grămadă de bani



Asemenea privilegii pentru foștii directori sunt o realitate de aproape 25 de ani. Fostul director general Alexander Wrabetz se va putea bucura de o pensie consistentă când va împlini vârsta de pensionare de 65 de ani, anul viitor. Cifra vehiculată este în jurul a 8.000 de euro pe lună, de patru ori mai mult decât o pensie medie din Austria.

Între timp, noul director Roland Weißmann a trimis personalului un email intern în care vorbește despre scandalul publicării listelor cu salarii și pensii: „Nu vă lăsați provocați în dezbaterea publică. Nici măcar pe rețelele de socializare," relatează Krone.

