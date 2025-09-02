Un român stabilește un nou record mondial. Avram Iancu, primul om care a traversat înot un continent în 177 de zile

Avram Iancu a scris istorie devenind primul om din lume care a traversat înot un întreg continent, parcurgând timp de 177 de zile un traseu uriaș, fără costum de neopren.

România intră în cartea recordurilor printr-o performanță fără precedent. Avram Iancu, sportiv originar din Petroșani, a devenit primul om din lume care a traversat înot un continent, străbătând cursul Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului până la Marea Neagră. După aproape o lună de verificări, World Open Water Swimming Federation (WOWSF) a confirmat oficial reușita.

"Înotul pentru o Europă Unită"

Expediția, desfășurată sub deviza „Înotul pentru o Europă Unită”, a adus sportivului român o distincție unică la nivel global: Triple Crown of River Stage Swims. Este pentru prima dată când un asemenea titlu ajunge în lume, iar simbolic a fost atribuit României, la Petroșani, orașul natal al lui Avram Iancu.

În cifre, provocarea depășește orice precedent în istoria înotului de anduranță:

2.860 km pe Dunăre – parcurși în 89 de zile (2017),

1.032 km pe Rin – în 48 de zile (2023),

556 km pe Main și Canalul Dunării – în 40 de zile (2025).

În total, Avram Iancu a înotat 4.448 km în 177 de zile, fără costum de neopren, expus la condiții extreme, dar susținut permanent de echipa sa.

Reacții internaționale

Fondatorul WOWSF, Steven Munatones, a transmis o scrisoare de felicitare, numind realizarea „una dintre cele mai mari provocări de înot extrem din lume” și un exemplu de „Speedo Diplomacy”, adică o formă de dialog și apropiere între popoare prin sport.



„V-ați consacrat drept unul dintre eroii sportului românesc și o personalitate umanitară”, a mai scris Munatones, subliniind mesajul european al proiectului.

Un mesaj cu încărcătură personală

La finalul traseului, Avram Iancu nu și-a revendicat victoria doar în nume propriu, ci a împărtășit-o cu toți cei care l-au sprijinit: familia, echipa, partenerii și românii întâlniți pe parcurs.



„Nimic măreț nu se realizează ușor și nimic măreț nu se realizează singur. Ați fost alături de mine, iar deasupra noastră a fost Dumnezeu”, a transmis sportivul pe rețelele de socializare, într-un mesaj de recunoștință.

