Un român a supraviețuit doar cu apă și mere timp de 12 zile

Un cioban român de 47 de ani, dispărut în zona rurală din Sambuca di Sicilia, provincia Agrigento, a fost găsit în viață după aproape două săptămâni.

Dispariția ciobanului, stabilit de câteva luni în localitate unde trăiește o comunitate numeroasă de români, a declanșat o amplă mobilizare a autorităților italiene.



La căutări au participat pompierii din Agrigento, specialiști ai unității TAS (Topografie aplicată la salvare), echipe cinofile și elicopterul „Drago 159” al departamentului de zbor din Catania. Carabinierii au sprijinit acțiunea desfășurată pe un teren dificil, vast și accidentat.

Românul a fost localizat în zona Adragna, într-o veche pivniță părăsită, datorită eforturilor comune ale pompierilor din Sciacca și ale Departamentului de Protecție Civilă din Santa Margherita Belice.



Surse locale citate de Agrigento Notizie spun că bărbatul se afla într-o stare fizică rezonabilă, având în vedere că singura hrană erau câteva mere găsite în împrejurimi și apa.

Turmele, semnal de alarmă

Îngrijorările au crescut odată cu descoperirea turmelor sale de oi, găsite rătăcind fără supraveghere. Comunitatea locală și autoritățile au intensificat căutările, intervenind în fiecare zi de la primele ore ale dimineții.

Cauza dispariției rămâne necunoscută, însă finalul fericit al operațiunii a adus ușurare atât în rândul românilor din zonă, cât și al localnicilor italieni. Bărbatul a fost preluat de echipele medicale și, potrivit autorităților, starea sa de sănătate nu prezintă motive de îngrijorare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News