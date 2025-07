Un primar din Vrancea, luat la bătaie de mai mulți localnici. Ce i-a înfuriat pe oameni

O situație tensionată s-a transformat într-un episod violent miercuri, în comuna Slobozia Bradului din județul Vrancea, unde primarul localității, liberalul Merlin Ivancea, a fost atacat fizic de mai mulți cetățeni.

Edilul fusese la fața locului pentru a verifica o construcție despre care avea suspiciuni că se desfășura fără autorizații legale. În momentul în care a cerut oprirea lucrărilor, mai mulți indivizi l-au lovit, iar printre agresori s-ar afla, potrivit informațiilor, și un consilier local PSD.

Lovit în mod repetat, primarul a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din Focșani, unde a primit îngrijiri medicale.

Declarațiile autorităților

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, totul a început în jurul orei 10:00, când primarul a contactat telefonic șeful de post al comunei, solicitând sprijin într-o dispută apărută în contextul construcției unui gard pe un teren aflat în litigiu.

„La data de 09 iulie 2025, la ora 10:13, primarul comunei Slobozia Bradului a contactat telefonic șeful postului de poliție comunal, solicitând sprijin pentru soluționarea unui litigiu legat de construirea unui gard pe un teren din localitate.



Patrula de poliție a ajuns în aproximativ 2 minute la fața locului, unde au fost identificate mai multe persoane care în mod spontan au început să se manifeste violent față de edilul comunei.



Polițiștii au intervenit prompt pentru dispersarea persoanelor, utilizând spray-ul iritant-lacrimogen din dotare și reușind aplanarea conflictului.



Având în vedere numărul de persoane implicate și raportul de forțe, polițiștii au solicitat prin Centrul Operațional sprijin suplimentar, pentru a preveni escaladarea conflictului.



În cel mai scurt timp, în sprijin au sosit mai multe echipaje din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.



La ora 10:28, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost înregistrată și o sesizare privind incidentul, apelantul precizând că polițiștii se aflau deja la fața locului.



Primarul a solicitat intervenția echipajului medical din cadrul SAJ și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.



Toate celelalte persoane implicate au fost conduse la sediul Secției de Poliție Rurală Gugești, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul IPJ Vrancea.

"PNL Vrancea condamnă cu toată fermitatea actul de o gravitate extremă"

Partidul Național Liberal - organizația Vrancea - a reacționat rapid, condamnând atacul și calificând incidentul drept „un act de o gravitate extremă”.

„PNL Vrancea condamnă cu toată fermitatea actul de o gravitate extremă petrecut în comuna Slobozia Bradului, unde primarul liberal Merlin Ivancea a fost victima unei agresiuni fizice în timp ce își exercita atribuțiile legale. Edilul a mers la o locație unde se desfășura o lucrare de construcție fără autorizație și, în spiritul respectării legii, le-a atras atenția celor prezenți asupra faptului că lucrarea este ilegală. Reacția celor aflați la fața locului - opt persoane, ghidați de un consilier local PSD - a fost una violentă și de neacceptat. Primarul a fost lovit cu brutalitate și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență, fiind transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.



Considerăm inacceptabil ca într-o societate democratică și civilizată, în care statul de drept trebuie respectat, un cetățean să fie atacat pentru simplul fapt că aplică legea. Solicităm urgent autorităților competente să trateze cu maximă seriozitate acest caz și să dispună măsurile legale care se impun. Orice formă de violență, cu atât mai mult când vine din partea unor persoane cu funcții publice, trebuie sancționată exemplar. Instituțiile de forță din județ, IPJ Vrancea și Parchetul de pe lângă tribunalul Vrancea, trebuie să-și exercite prerogativele cu mai multă autoritate și respect pentru a proteja cetățenii noștri.



Îi transmitem colegului nostru, Merlin Ivancea, întreaga noastră solidaritate și susținere. Ne exprimăm încrederea că justiția își va face datoria, vom urmării cu atenție acest lucru. Asemenea acte nu vor fi tolerate în nicio comunitate din județul Vrancea sau din România”, se arată în comunicatul PNL Vrancea.

"Am dispus demararea unor verificări interne pentru a stabili dacă persoana implicată are, într-adevăr, calitatea de consilier local PSD"

Reacția social-democraților nu a întârziat. Liderul PSD Vrancea, Nicușor Halici, a emis un mesaj tranșant, subliniind că partidul se dezice de orice comportament care încalcă legea.

„Ca președinte al Organizației Județene PSD Vrancea, mă delimitez categoric de orice comportament incompatibil cu valorile și principiile Partidului Social Democrat. În urma evenimentului grav semnalat la Slobozia Bradului, solicit instituțiilor statului să intervină prompt și să aplice legea cu strictețe, atât în litera, cât și în spiritul ei. Am dispus demararea unor verificări interne pentru a stabili dacă persoana implicată are, într-adevăr, calitatea de consilier local PSD. În acest moment, așteptăm rezultatele anchetei desfășurate de organele abilitate, iar ulterior, în funcție de concluziile oficiale, vom analiza cu maximă responsabilitate situația și vom decide măsurile care se impun, inclusiv declanșarea procedurii de excludere din partid și demersurile legale pentru încetarea mandatului, dacă va fi cazul. Transmit un mesaj cât se poate de clar: partidul nu va acoperi niciun abuz și nu va proteja pe nimeni care încalcă legea sau compromite onoarea noastră colectivă. Cine a greșit va suporta, fără excepție, toate consecințele legale și politice.



PSD Vrancea rămâne ferm în angajamentul său față de corectitudine, legalitate și responsabilitate publică. Oricine se abate de la aceste valori nu are ce căuta în rândurile noastre”, a transmis Nicușor Halici.

"Le-am transmis că terenul nu este în proprietate lor(...), moment în care au sărit circa 8 persoane și m-au luat la bătaie"

Din spital, unde se afla internat pentru tratament, primarul Merlin Ivancea a oferit primele declarații presei locale, susținând că a fost agresat chiar sub ochii oamenilor legii.

„M-am deplasat în teren la o împrejmuire ilegală, împreună cu cei de la postul de poliție, la un teren ce s-a află în conflict juridic, să transmit verbal încetarea lucrărilor de împrejmuire fără a avea documentele necesare. Le-am transmis că nu au autorizație și că trebuie să înceteze lucrările de împrejmuire, le-am transmis că terenul nu este în proprietate lor și că este un conflict între moștenitori, moment în care au sărit circa 8 persoane și m-au luat la bătaie. De-abia am putut fugi împreună cu un lucrător al poliție și cu mașina poliției”, a declarat primarul pentru vrancea24.ro.

