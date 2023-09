Un pilot rus a dezertat și a adus în Ucraina un elicopter Mi-8. Statul ucrainean îl recompesează cu 500.000 de dolari - VIDEO

În aprilie 2022, parlamentul ucrainean a adoptat o lege care oferă până la un milion de dolari militarilor ruşi care reuşesc să transfere echipamente în Ucraina. Valoarea recompensei depinde de tipul de echipament pe care aceştia îl predau.

Pilotul în vârstă de 28 de ani a aterizat cu elicopterul său Mi-8 complet intact pe un aerodrom din Ucraina atunci când a dezertat, a relatat presa ucraineană pe 23 august.

A film about the special operation of the GUR "Synytsya (Tit)", as a result of which it was possible to lure a russian helicopter pilot.



In early August, Maxim Kuzminov landed a Mi-8 helicopter, loaded with components for russian combat aircraft, in the Kharkiv region. In… pic.twitter.com/lpicFI9fAH