Un nou moment stânjenitor între Emmanuel și Brigitte Macron, surprins pe scara avionului. Imaginile din Marea Britanie au devenit virale (VIDEO)

Emmanuel și Brigitte Macron au fost din nou în centrul atenției, după ce un moment filmat pe scara avionului prezidențial a devenit viral. Cei doi au sosit în Marea Britanie, unde au fost întâmpinați de prințul William și prințesa Kate Middleton, însă o mică scenă petrecută chiar la coborârea din avion a captat atenția tuturor.

După aterizarea la baza militară Northolt, președintele Franței a fost primul care a coborât din aeronavă. Imediat după el a apărut Brigitte Macron, îmbrăcată într-o rochie albă și încălțată cu pantofi cu toc. La un moment dat, Emmanuel Macron i-a întins mâna pentru a o ajuta la coborâre, însă soția sa a preferat să se sprijine de balustradă și a ignorat complet gestul. Imaginile, difuzate de France 24, îl surprind pe liderul francez lăsând mâna în jos și întorcându-se apoi spre cuplul regal britanic.

Nu este pentru prima dată când interacțiunea dintre cei doi provoacă comentarii în mediul public. În luna mai, în timpul unei vizite oficiale în Asia, Brigitte Macron a fost filmată în timp ce îi dădea soțului său un ușor impuls cu palma peste față chiar pe pista de aterizare din Vietnam. Apoi, în timp ce coborau împreună scările, Emmanuel Macron i-a oferit brațul, dar prima doamnă a preferat din nou să se țină de balustradă, refuzând sprijinul.

Chiar președintele american Donald Trump a comentat atunci incidentul. Cu umorul său caracteristic, Trump a oferit un răspuns care a provocat râsete în încăpere. Citește mai jos știrea!

Aceste episoade aparent minore au devenit subiecte virale, fiind analizate ca semnale ale unei relații din ce în ce mai reci și tensionate între cei doi, cu atât mai mult cu cât ele au loc în contexte diplomatice oficiale.

