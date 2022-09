Un milionar își va dona compania de haine care i-a adus averea unei asociații caritabile. Care este cauza aleasă

Fondatorul miliardar al retailerului de haine practice Patagonia spune că și-a donat compania unui trust caritabil. Yvon Chouinard a spus că, în cadrul unei noi structuri de proprietate, orice profit care nu este reinvestit în gestionarea afacerii va merge în lupta împotriva schimbărilor climatice. Suma se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari pe an, a susținut el, în funcție de starea companiei.

Patagonia vinde îmbrăcăminte pentru drumeții și alte activități în aer liber în peste 10 țări. Fondată în 1973, veniturile estimate au fost de 1,5 miliarde de dolari în acest an, în timp ce averea netă a lui Chouinard este considerată a fi de 1,2 miliarde de dolari.

„În ciuda imensității sale, resursele Pământului nu sunt infinite și este clar că i-am depășit limitele. În loc să extragem valoare din natură și să o transformăm în bogăție, folosim bogăția pe care o creează Patagonia pentru a proteja sursa”, a spus antreprenorul despre decizia sa de a renunța la proprietate.

Compania, sub presiunea pieței

Firma californiană dona deja 1% din profiturile sale anuale activiștilor de la bază și s-a angajat în practicile durabile. Dar într-o scrisoare deschisă către clienți, omul de afaceri aparent reticent a spus că vrea să facă mai mult. El a spus că inițial s-a gândit să vândă Patagonia și să doneze banii unor organizații de caritate sau să scoată compania la vânzare către public.

Tot acesta a precizat că ambele opțiuni ar fi însemnat renunțarea la controlul afacerii.

„Chiar și companiile publice cu intenții bune sunt supuse unei presiuni prea mari pentru a crea câștiguri pe termen scurt în detrimentul vitalității și responsabilității pe termen lung”, a spus el.

Familia va deține doar 2% din companie

În schimb, familia Chouinard a transferat toată proprietatea către două noi entități. Patagonia Purpose Trust, condus de familie, rămâne acționarul de control al companiei, dar va deține doar 2% din acțiunile sale totale, a spus Chouinard.

Acesta va ghida filantropia Holdfast Collective, o organizație caritabilă din SUA „dedicată luptei pentru criza de mediu”, care deține acum toate acțiunile fără drept de vot - aproximativ 98% din companie.

„În fiecare an, banii pe care îi câștigăm după reinvestirea în afacere vor fi distribuiți ca dividend pentru a ajuta la combaterea crizei”, a spus Chouinard, conform BBC.

Ghid pentru economisirea apei. Ce faci să ai facturi mai mici

Ultimele luni ne-au arătat mai mult ca niciodată că trebuie să învățăm să avem grijă de resurselor de care dispunem. Seceta și scăderea nivelului ape ne-a arătat că trebuie să consumăm mai responsabil. Și facturile tot mai mari ne-au demonstrat că trebuie să închidem uneori robinetul. În articol găsești un ghid de economisire a apei.

Din 1940 și până în prezent, consumul de apă a crescut de patru ori. Românii au nevoie de aproape 8 miliarde de apă pe an, transmite Realitatea Plus. În contextul multiplelor crize cu care ne confruntăm, este indicat să învățăm să economisim, atât energie, cât și apa. Risipa ar putea să ne coste foarte mult în această iarnă, așa că Realitatea Plus a prezentat un ghid de economisire a apei.

Un robinet stricat care picură pierde 17 litri de apă pe zi. Într-un an cantitatea de apă risipită poate ajunge la 5.000 de litri. În plus, fiecare picătură de apă adaugă cifre în plus la factura de întreținere. Specialiștii spun că nu este suficient să eliminăm doar risipa care se produce din cauza defecțiunilor, putem face mai mult de atât. Citește mai multe AICI

