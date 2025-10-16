Un medic explică beneficiile majore pe care le poate avea un superaliment ieftin asupra bărbaților și femeilor

Trăim într-o perioadă în care oamenii investesc mai mult ca oricând în sănătatea lor, fie prin exerciții, alimentație echilibrată sau îngrijirea pielii. Conceptul de „superalimente” a devenit parte din vocabularul zilnic, definind acele produse bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, care depășesc rolul de simplă hrană și contribuie activ la prevenirea bolilor.

Ceea ce atrage atenția în 2025 este faptul că nu toate aceste superalimente trebuie să fie scumpe sau exotice. Unele dintre ele, precum schinduful, se găsesc ușor și pot costa sub o liră sterlină, adică mai puțin decât o cafea.

Ce este schinduful - planta „magică” de 75p

Schinduful, cunoscut științific sub numele Trigonella foenum-graecum, este o plantă erbacee folosită de mii de ani în medicina alternativă. Crește până la un metru înălțime, are frunze verzi, flori albe și semințe mici, maro-aurii, partea considerată „miraculoasă” a plantei.

Semințele de schinduf sunt folosite în bucătăriile tradiționale din Orient și India, datorită aromei dulci, de nucă. În prezent, au devenit un supliment alimentar apreciat pentru efectele sale multiple asupra organismului. Specialiștii recomandă consumul zilnic între 250 mg și 6 g, în funcție de nevoile fiecăruia, preferabil după ce semințele au fost înmuiate peste noapte pentru o absorbție optimă.

Beneficii pentru bărbați: creșterea testosteronului și a energiei

Potrivit doctorului Sethi, un medic licențiat în SUA și popular pe rețelele de socializare pentru videoclipurile sale medicale, schinduful poate contribui semnificativ la creșterea nivelului de testosteron la bărbați. Acesta afirmă că planta „poate susține producția naturală de testosteron și îmbunătăți vitalitatea generală”.

Unele studii citate de Healthline susțin că extractul de schinduf are un efect pozitiv asupra libidoului masculin și a performanței fizice, fiind totodată asociat cu o mai bună masă musculară și o reducere a oboselii cronice. Pentru bărbații care caută soluții naturale pentru echilibrul hormonal, acest superaliment ar putea deveni un ajutor de preț.

Beneficii pentru femei: stimularea lactației și echilibru hormonal

Schinduful nu este doar un aliat al bărbaților, ci și un sprijin valoros pentru femei. Într-un videoclip publicat pe YouTube, același doctor Sethi, gastroenterolog și hepatolog, a explicat că planta poate „stimula producția de lapte matern” la mamele care întâmpină dificultăți în alăptare.

Eficiența sa a fost confirmată și de mai multe studii clinice. Un studiu din 2015 arată că 78 de mame care au băut ceai cu semințe de schinduf au înregistrat o creștere semnificativă a producției de lapte. Într-o altă cercetare, din 2011, mamele care au consumat infuzia au pompat în medie 73 ml de lapte, comparativ cu doar 34 ml la grupul de control, o diferență notabilă.

Mai recent, un studiu din 2020 a arătat că apa cu schinduf nu doar crește lactația, ci contribuie și la dezvoltarea armonioasă a nou-născuților.

Alte beneficii: digestie, glicemie și poftă de mâncare

Pe lângă efectele asupra hormonilor și lactației, medicii subliniază și alte beneficii. Schinduful poate ajuta la ameliorarea simptomelor sindromului ovarelor polichistice, la controlul apetitului, la reducerea nivelului de colesterol și chiar la combaterea arsurilor gastrice.

Primele cercetări medicale indică și o posibilă îmbunătățire a controlului glicemiei la persoanele cu diabet, datorită conținutului ridicat de fibre, care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Superalimentul minune, accesibil oricui

Ceea ce face schinduful cu adevărat remarcabil este prețul său doar 75 de pence, disponibil în supermarketuri precum Ocado. Pentru o sumă modestă, oricine poate introduce în dieta sa un ingredient cu potențial terapeutic uriaș.

„Uneori, cele mai mari beneficii pentru sănătate nu vin din suplimente scumpe, ci din plante simple, naturale, folosite corect”, a concluzionat dr. Sethi.

Într-o lume în care sănătatea devine tot mai mult o prioritate, schinduful pare să fie dovada că soluțiile eficiente pot fi simple și ieftine. De la echilibrarea hormonilor până la sprijinul pentru mame și efectele metabolice benefice, acest superaliment de 75p își confirmă statutul de „mic miracol al naturii”.