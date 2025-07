Un inspector ANAF recunoaște că ocupă ilegal o bucată de plajă în Vama Veche. Autoritățile știu, dar nu fac nimic: Stau acolo cum stau încă 200 de agenți de pe tot litoralul 

Marius Bărbat, inspector la ANAF Constanța și totodată om de afaceri înstărit, folosește fără drept o porțiune de plajă din apropierea restaurantului său din Vama Veche, unde închiriază șezlonguri prin intermediul unor firme. Spațiul respectiv nu a fost concesionat prin licitație publică, așa cum prevede legislația în vigoare, și nu există un contract legal cu Apele Române.

Potrivit normelor actuale, exploatarea plajelor poate fi realizată doar de agenții economici care au obținut dreptul de utilizare în urma unei licitații organizate de Administrația Națională Apele Române. În cazul de față, segmentul ocupat nu a fost niciodată atribuit oficial.

Cu toate acestea, Marius Bărbat a amplasat aproximativ 200 de șezlonguri și umbrele, închiriate turiștilor cu prețuri între 50 și 100 de lei. Întrebat despre situație, inspectorul a admis că nu are acte pentru folosirea plajei și a afirmat că nu este singurul care practică acest tip de ocupare abuzivă a spațiului public.

"Stau acolo cum stau încă 200 de agenți pe litoralul românesc. Tot Costineștiul, tot Neptunul, tot Jupiterul, deci nu doar o bucățică din Vama Veche, funcționează așa"

El susține că fenomenul este generalizat pe întreg litoralul românesc, unde sute de alți operatori economici ar acționa în mod similar, inclusiv persoane cunoscute din administrația publică sau politică.

„Tot Costineștiul, tot Neptunul, tot Jupiterul, deci nu doar o bucățică din Vama Veche, funcționează (fără drept – n.r.) cu plăci puse, cu beach baruri, cu tot ce trebuie. (...) Stau acolo cum stau încă 200 de agenți pe litoralul românesc. De ce nu mergeți la Horia Constantinescu, fostul șef ANPC, are două hectare cu trei beach baruri. Mergeți acolo și întrebați-l domnul Constantinescu, cum stați dumneavoastră aici, știți că nu aveți autorizație?”, a spus Bărbat.

Printre numele menționate de inspector ca exemple de „practică generalizată” se află și Daniel Georgescu, fost primar al comunei Limanu și în prezent deputat PSD.

„Sunt 200 de agenți economici care stau exact ca mine lângă Corsaru, exact așa stau și în 2 Mai la domnul primar (fostul primar Daniel Georgescu, actual deputat n.r.). Ați fost peste tot și v-ați interesat? Ați ajuns cu telefonul taman la mine. Care e problema că stau acolo, că mai sunt încă 200. Eu m-am luat după alții, că sunt prost. Când ridică ceilalți sectoarele de plajă, ridic și eu atunci”, a completat Marius Bărbat.

"Am făcut o mare ilegalitate, s-au ce s-a întâmplat?! Am făcut exact ce fac și alții. Am și bon și de la domnul primar"

Acesta a recunoscut că șezlongurile sunt puse pentru clienții care se cazează la resortul său și că nu ar avea altă opțiune în lipsa unui sector amenajat.

„N-am ce să fac, am turiști cu cazare, le-am promis șezlonguri. Am 700 de șezlonguri și mi-am pus de-abia 200. Am făcut o mare ilegalitate, s-au ce s-a întâmplat?! Am făcut exact ce fac și alții. (…) De la Costinești până la Vama Veche la mine toate umbrelele se închiriază pe bani. Am și bon și de la domnul primar, de la Acvamarin de la 2 Mai”, susține inspectorul ANAF.

Marius Bărbat deține o avere considerabilă și anume patru intravilane și un teren agricol, două apartamente, o locuință, spații comerciale și participații în companii. Printre firmele pe care le controlează se numără Vama Veche 4 You Resort SRL, Rental Place SRL și La Prova SRL, dar și acțiuni în cadrul Comvex SA.

Întrebați despre situația de la Vama Veche, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral au confirmat că știu de ocuparea abuzivă a acelui sector de plajă, însă nu au oferit detalii clare despre eventualele măsuri care vor fi luate, potrivit Dobrogea Live.

