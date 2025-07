Plajele din Mamaia sunt surprinzător de goale, deși ne aflăm în plin sezon estival. Potrivit lui Alin Bucur, cauza principală o reprezintă prețurile foarte mari și serviciile de proastă calitate. De asemenea, lipsa facilităților de bază, precum toaletele și curățenia, descurajează turiștii, în ciuda taxelor ridicate.

„Suntem în plin sezon, ar trebui să nu ai loc să arunci un ac pe plajă la Mamaia, și totuși par cam goale plajele”, a spus Val Vâlcu.



„Toată lumea se plânge că nu sunt turiști și se întreabă de ce? E foarte simplu de ce. Prețurile sunt foarte ridicate și oferta este foarte proastă. Îmi cer scuze că spun asta, dar întotdeauna trebuie să existe un raport calitate-preț. Am văzut și în emisiunile trecute și reporterii dumneavoastră au văzut ce se întâmplă pe litoral. Avem iarbă până la genunchi, avem deșert, nu avem toalete. Cum să vină omul dacă nu are un confort minim, dar în schimb trebuie să plătească o sumă de bani care nu e mică.



Eu am mers la marea majoritate a sectoarelor de plajă și îi înțeleg pe oameni că sezonul este foarte scurt, trebuie să-și scoată într-un fel investiția și de aceea și prețurile sunt mari. Trebuie să dăm dreptate și operatorului de plajă și turistului.



Dacă mă întrebați pe mine, problema este la autorități. Autoritățile nu știu să facă un front comun cu operatorul de plajă și să poată să facă în așa fel încât să ofere condiții decente pentru turist și la prețuri decente”, a spus Alin Bucur.

„Este scump pentru că nu sunt condiții”

Alin Bucur susține că prețurile ridicate de pe litoral ar fi justificate doar dacă ar exista condiții adecvate pentru turiști. Investitorul a explicat că oamenii sunt dispuși să plătească dacă primesc servicii pe măsură, însă în lipsa confortului, tarifele devin nejustificate și descurajează turiștii.

„Toată lumea spune că e scump și într-adevăr este scump pentru că nu sunt condiții. În momentul în care oferi condiții omului, el gestionează și analizează: „Omul a investit niște bani, oferă niște condiții, sunt dispus să plătesc”. Dar când îi ceri omului să plătească și nu îi oferi nici condiții, omul ce să spună?”, a spus Alin Bucur.

„Toate costurile se transferă către turist"

Investitorul a criticat practica Apelor Române de a obliga operatorii să predea plajele în octombrie și să demoleze construcțiile, deși contractele sunt pe 10 ani. Investitorul consideră acest lucru o formă de presiune și reclamă taxele mari percepute pentru fiecare metru de beach bar, costuri care sunt transferate către turist.

„Anul trecut, a avut loc o întâlnire cu OMD-ul de la Constanța unde a venit domnul prim-ministru de la acea vreme, directorul Apelor Române de la acea vreme. Instituția Apele Române are o meteahnă și face așa: îți închiriază plaja, îți ia bani pe tot anul, dar la 30 octombrie trebuie să îi dai plaja și să ți-o dea înapoi în mai. De ce să ți-o dau eu ție și să mi-o dai tu în mai, că și așa nu ai grijă de ea, și așa nu o cureți, și așa nu faci nimic”, a spus Alin Bucur.



„De fapt e o formă de presiune să aibă la mână proprietarul”, a completat Val Vâlcu.



„E o formă de presiune, că te obligă prin contract ca la 30 octombrie să demolezi tot ce ai construit. Păi dacă tu mi-ai dat mie plaja 10 ani, de ce mă pui să o dau înapoi, că îmi iei 200 de euro pe metru de beach bar construit, taxă de protecție, taxă pe șmecherie. Păi 200 de euro pe metru nu mă costă pe mine să construiesc, dar eu îți plătesc ție”, a spus Alin Bucur.



„Toate aceste costuri se transferă către turist. Pune barul, scoate barul... trebuie să-și recupereze banii de la jocul alba-neagra cu beach barul, trebuie să dea în stânga, în dreapta, deci toate astea se transferă către turist”, a spus Val Vâlcu.



„La discuția cu prim-ministrul s-a dezbătut această temă și el a spus foarte clar: „Nu accept această variantă. Găsiți o formulă să nu mai demoleze beach barul”. Le-a spus că e un instrument de șantaj”, a spus Alin Bucur la DC News.

