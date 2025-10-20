€ 5.0890
Data actualizării: 19:46 20 Oct 2025 | Data publicării: 19:46 20 Oct 2025

Un fost spion rus avertizează: Putin ar putea fi ținta unui complot britanic la Budapesta
Autor: Alexandra Curtache

Un fost spion rus avertizează: Putin ar putea fi ținta unui complot britanic la Budapesta Trump Putin, Rusia, SUA, - Foto: Freepik
 

Tensiunile internaționale cresc, iar atenția oamenilor este concentrată asupra întâlnirii Trump-Putin și potențialelor implicații pentru Europa de Est.

Vladimir Putin ar fi fost informat cu privire la un aparent „complot britanic de asasinare” dacă ar continua planurile de a se întâlni cu Donald Trump la Budapesta, Ungaria. Liderii mondiali urmează să participe la discuții privind războiul dintre Rusia și Ucraina și o posibilă rezoluție, însă avertismentul unui fost spion rus ar putea complica agenda, conform Ladbible.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a condus discuțiile pentru un acord de pace între Israel și Hamas. Acum, atenția sa se concentrează exclusiv pe Ucraina și Rusia, încercând să faciliteze un armistițiu după aproape patru ani de război. Vinerea trecută, Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, solicitând predarea regiunii Donbas către Rusia și avertizând că Rusia ar putea fi „distrusă” dacă nu acceptă condițiile propuse.

Fostul agent rus Bezrukov lansează acuzații surprinzătoare

Andrey Bezrukov, fost agent SVR care a lucrat sub acoperire în SUA, a declarat că l-a sfătuit pe Putin să evite Budapesta și să mute întâlnirea în Dubai. Bezrukov susține că agenții britanici ar fi pregătit o „operațiune absolut perfidă” împotriva liderului rus și că „întreaga mentalitate” a britanicilor ar fi structurată astfel încât dispariția lui Putin să rezolve problemele geopolitice ale Marii Britanii.

Bezrukov a adăugat că, din cauza diviziunilor interne, „Marea Britanie ar putea înceta în curând să existe” și a subliniat riscurile majore pe care le-ar implica o vizită la Budapesta. În emisiunea televiziunii de stat ruse, el a declarat: „L-aș sfătui cu tărie pe [Putin să nu meargă la Budapesta]. Există o țară minunată numită Emiratele Arabe Unite care ar putea găzdui discuțiile Trump-Putin”.

Fără dovezi, dar cu avertismente dramatice

Până în prezent, Bezrukov nu a oferit dovezi concrete pentru susținerea afirmațiilor sale, fiind întrebat de moderatorul rus Vladimir Solovyov cum ar putea Putin să evite un presupus asasinat. Totuși, fostul spion a insistat asupra faptului că interesele naționale ale Rusiei trebuie să primeze asupra curajului individual al liderului.

Dacă vizita va avea loc, aceasta ar fi prima deplasare a lui Putin la Budapesta de la începutul războiului împotriva Ucrainei, în februarie 2022. 

