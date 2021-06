Un elev din Hunedoara, lovit de un profesor. Culmea, chiar în timpul unei acțiuni despre violența în școli. În curtea liceului erau și polițiști

Un elev de la Liceul „Matei Corvin” din Hunedoara ar fi fost strâns de gât de către un profesor. Incidentul s-ar fi petrecut chiar în timpul unei acțiuni de prevenire a violenței în școli, iar în curte erau mai mulți polițiști, scrie Digi24.

Băiatul de 16 ani s-a dus direct la polițiștii care se aflau în curtea unității de învățământ și le-a spus că a fost agresat de profesor. Se pare că în primă fază, aceștia au aplanat conflictul. Ulterior, Poliția Municipiului Hunedoara a întocmit dosar de cercetare penală pentru loviri sau alte violențe.

„În urma primelor cercetări, polițiștii au stabilit faptul că elevul ar fi pătruns într-o altă sală de curs pentru a căuta un prieten, fără a observa prezența profesorului care susținea ora, iar la solicitarea acestuia de a părăsi sala de curs, ar fi avut un comportament neadecvat, fapt care l-a determinat pe profesor să recurgă la forță, pentru a-l scoate din sala de curs”, transmite Poliția Hunedoara.

Elevul s-a dus la Unitatea de Primiri Urgențe. În urma consultului unui medic acesta a primit diagnosticul de „contuzie latero-cervicală”.

Elevă, bătută cu picioarele pe holul unei școli din Timiș

Cazurile de violență între copii devine o problemă reală în România. În ultima vreme tot mai mulți minori sunt implicați în astfel de incidente. Mai grav este faptul că unele cazuri se întâmplă chiar în școli, sub nasul profesorilor. O elevă de 14 ani a fost lovită cu picioarele, trasă de păr și trântită de mai multe colege pe holul unei școli din Timiș, transmite PRO TV. Nici un profesor nu a fost în preajmă ca să intervină. În timp ce poliția a deschis o anchetă, reprezentanții inspectoratului școlar a încercat să se se spele pe mâini pentru lipsa de implicare a cadrelor didactice. Eleva lovită cu picioarele, trasă de păr şi din nou bătută are 14 ani. Agresoarele sunt colege din clasele a V-a şi a VI-a.

„Până când ajunge profesorul, aceste conflicte durează câteva secunde, timp în care deja evenimentul se produce”., a declarat Cosmin Hogea, inspector școlar general adjunct, ISJ Timiș.

