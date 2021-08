Un cuplu, bebelușul și câinele lor au murit în mod misterios în California

Instagram - The Washington Post

Locuința lui John Gerrish și a lui Ellen Chung din Mariposa, California, era suspect de liniștită pe 16 august când a sosit bona fiicei lor de 1 an. Familia - inclusiv câinele lor, Oski - nu erau de găsit nicăieri. Camioneta lor lipsea din fața casei. Pe măsură ce orele treceau fără niciun semn de la Gerrish sau Chung, care plecaseră într-o excursie cu o zi înainte, în rândul apropiaților a început să se instaleze un sentiment de panică, scrie The Washington Post.



Casa cuplului se află lângă capătul traseului Hites Cove și, la câteva ore după ce familia a fost dată dispărută în jurul orei 23:00, chiar din capătul traseului poliția a început să caute. Nouă ore mai târziu și la 1,5 mile de camioneta găsită în apropiere, într-o zonă cunoscută sub numele de Devil’s Gulch, o echipă de căutare și salvare i-a găsit pe Gerrish, Chung, fiica lor, Miju și câinele. Toți erau morți.

O moarte suspectă



Autoritățile încă nu știu cum a murit familia în Parcul Național Yosemite. Autopsiile nu au dat rezultate concludente cu privire la cauză, a raportat CNN. Un raport de toxicologie, care ar putea dura câteva săptămâni, este în așteptare. Lipsa răspunsurilor definitive i-a determinat pe anchetatori să se gândească la alte cauze mai neobișnuite. Intoxicația cu monoxid de carbon dintr-o mină sau algele toxice din râul Merced din apropiere sunt printre teoriile principale.

Singurele explicații care au fost excluse sunt cauze precum rănile cauzate prin împușcare sau traumele cauzate de forța contondentă din lipsa oricărui indiciu fizic. Nu a existat nici o scrisoare de sinucidere, nici ceva care să-i determine pe anchetatori să creadă că moartea a fost intenționată, scrie CNN.

Autopsie pentru membrii familiei și pentru câine

Legistul regiunii Mariposa așteaptă rezultatele toxicologice, pe măsură ce anchetatorii continuă să cerceteze scena morții pentru posibile indicii.

”Acesta este un caz tragic, frustrant pentru noi", a declarat detectivul care conduce investigația, adăugând că ”Va fi probabil o investigație lungă”.

O necropsie este efectuată pe Oksi, câinele familiei. În zonă nu au fost găsite alte animale decedate.