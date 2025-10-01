Un cercetător de la Cambridge a prezentat cinci alternative naturale pentru afecțiunile stomacului

Simon Mills, cercetător la Cambridge, a prezentat cinci soluții naturale pe bază de plante pentru afecțiunile stomacului, ca alternativă la utilizarea pe termen lung a omeprazolului, unul dintre cele mai prescrise medicamente din Marea Britanie, dar și a altor medicamente agresive, conform Ladbible.

Avertismentul vine în contextul în care NHS a atras atenția asupra efectelor secundare grave ale inhibitorilor pompei de protoni (IPP), dacă sunt administrați fără prescripție medicală mai mult de două săptămâni.

Avertisment privind utilizarea îndelungată a omeprazolului

Omeprazolul, un inhibitor al pompei de protoni (IPP), este folosit pentru tratarea arsurilor la stomac și a refluxului gastric. Totuși, NHS avertizează pacienții să evite administrarea pe termen lung fără recomandarea medicului. Specialiștii atrag atenția că aceste medicamente pot epuiza rezervele de vitamine și minerale esențiale, precum magneziu și vitamina B12, afectând sănătatea generală și flora intestinală.

Simon Mills subliniază că producția de acid gastric nu este, în cele mai multe cazuri, cauza reală a problemelor digestive. Din contră, acidul are un rol vital în protejarea organismului împotriva bacteriilor, iar reducerea lui poate provoca efecte adverse serioase.

Ulmul alunecos - barieră naturală împotriva refluxului

Pentru cei care suferă de arsuri la stomac și reflux acid, Mills recomandă ulmul alunecos (Ulmus fulva). Acesta creează un strat protector de mucus deasupra acidului gastric, fără a împiedica producția acestuia. Planta poate fi administrată sub formă de capsule sau tablete și oferă o ușurare rapidă, mai ales în cazul refluxului sau al herniei hiatale.

Balsamul de lămâie - calmant natural pentru stomac

Refluxul acid și sindromul de intestin iritabil (IBS) sunt adesea asociate cu o mobilitate intestinală excesivă. Balsamul de lămâie (Melissa officinalis) are efecte benefice asupra relaxării și calmării stomacului. Cercetătorul de la Cambridge recomandă consumul sub formă de ceai fierbinte sau călduț, preparat din frunze proaspete, pentru rezultate optime.

Lemnul-dulce - vindecarea mucoasei esofagiene

Pentru pacienții care au sensibilitate esofagiană, adesea confundată cu exces de acid gastric, Mills indică lemnul-dulce (Glycyrrhiza glabra). Această plantă are rol de vindecare a mucoasei esofagiene și poate reduce tusea asociată refluxului. Alte plante recomandate sunt Aloe vera și Meadowsweet, însă lemnul-dulce s-a dovedit a fi cel mai eficient pentru consolidarea țesuturilor sensibile.

Păpădia - tonic pentru digestia generală

Rădăcina de păpădie (Taraxacum officinale) este descrisă de cercetător ca un tonic excelent pentru sănătatea digestivă. Aceasta favorizează fluxul biliar, prevenind urcarea bilei în esofag și contribuind la reducerea eroziunilor gastrice. În plus, poate stimula producerea de mucus protector în stomac, ceea ce oferă un beneficiu suplimentar pentru pacienții cu probleme digestive.

Ghimbirul - soluție naturală pentru reflux și greață

Un alt remediu natural propus de Simon Mills este ghimbirul, cunoscut pentru efectele sale împotriva grețurilor și vărsăturilor, mai ales în sarcină sau în timpul chimioterapiei. Totodată, ghimbirul accelerează golirea stomacului și îmbunătățește eructațiile, reducând astfel refluxul acid.

Aceste plante pot oferi o alternativă sigură și eficientă la medicamentele IPP, evitând riscurile asociate cu administrarea îndelungată a omeprazolului. Cercetătorul îndeamnă pacienții să consulte un specialist înainte de a înlocui tratamentul medicamentos și să apeleze la o abordare echilibrată, care să sprijine funcțiile naturale ale stomacului.