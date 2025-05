Un candidat la alegerile prezidențiale a smuls steagul UE, s-a șters pe pantofi cu el și i-a dat foc / video

Candidatul la Președinția Poloniei, Grzegorz Braun, a rupt un steag al uniunii Europene, după care și-a șters pantofii pe el. În cele din urmă el a incendiat steagul în fața monumentului de la mina „Wujek”, notează rmf24.

Incidentul a avut loc la Ministerul Industriei din Katowice. Braun trebuia să meargă acolo cu o „intervenție parlamentară privind lichidarea mineritului polonez”.

„Aceasta este Polonia, nu Bruxelles!” – a scris Grzegorz Braun, pe X, în postarea cu imaginile în care a înlătură steagul UE și își șterge pantofii cu el.

Videoclipul îl arată pe Braun în timp ce dă jos steagul, după care pare că vrea să părăsească clădirea cu el. Când lucrătorii de la minister l-au rugat să lase steagul, el a răspuns: „Copile, ai milă de tine însuți. Nu ți-e rușine? Oamenilor - temeți-vă de Dumnezeu”.

La un moment dat, Braun poate fi văzut cum aruncă steagul la pământ.

„Nu există un astfel de stat. Slavă Domnului că încă nu există un asemenea stat, deci nu vom permite expunerea simbolurilor unor organizații ostile în instituțiile poloneze”, a declarat Grzegorz Braun.

Grzegorz Michał Braun este un politician polonez de extremă dreapta, regizor de filme documentare, scenarist și publicist, cunoscut pentru opiniile sale naționaliste, conservatoare și catolice tradiționaliste. Născut pe 11 martie 1967 în Toruń, Polonia, Braun a fost membru al Sejmului (parlamentul polonez) din 2019 până în 2024 și, din 2024, este membru al Parlamentului European, reprezentând regiunea Polonia Mică și Șwiętokrzyskie.

El e liderul partidului Konfederacja Korony Polskiej (Confederația Coroanei Poloneze), o formațiune politică de orientare monarhistă și naționalistă, care a făcut parte din coaliția Konfederacja Wolność i Niepodległość (Confederația Libertate și Independență) până în martie 2025.

???????? ????Grzegorz Braun TEARS DOWN EU FLAG and WIPES HIS SHOES WITH IT



Far-right Polish MP Grzegorz Braun once again sparked outrage — this time by ripping down the European Union flagand wiping his shoes with it during an official parliamentary intervention at the Ministry of… pic.twitter.com/Erz521UXyt