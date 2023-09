Un bărbat din București și-a aruncat câinele de la etajul 5, după o ceartă cu soţia

Un bărbat de 62 de ani este cercetat sub control judiciar într-un dosar penal privind uciderea intenționată a unui animal fără drept, după ce a și-aruncat câinele de la etajul 5, ca urmare a unui conflict cu soția.

Miercuri, în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție și ai Serviciului pentru Protecția Animalelor au primit un apel prin sistemul 112, semnalând că un bărbat și-ar fi aruncat câinele de la un etaj superior al unui bloc din Sectorul 2. Aceste informații sunt confirmate de un comunicat emis de Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB) și transmis joi agenției Agerpres. Echipaje de poliție și un medic veterinar din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor au fost trimise la fața locului pentru a efectua cercetări.

Anchetatorii au stabilit că în urma unui conflict între cei doi soți, bărbatul a luat câinele și l-a aruncat de la balcon. Din păcate, câinele a suferit leziuni fatale și a fost transportat la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală. Bărbatul a fost dus la audieri și, pe baza probatoriului adunat, a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, s-a dispus control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea Serviciului pentru Protecția Animalelor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept.

Potrivit Legii 205/2004. art. 25, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive și organizarea de lupte între animale sau cu animale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News