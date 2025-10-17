Un bărbat a fost găsit decedat în apropierea locuinţei: Avea pe corp urme provocate de un urs

Trupul neînsuflețit a fost descoperit de fiul victimei, cel care a alertat autoritățile prin apel la 112.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinţei, din afara localităţii Bicaz-Chei. (...) Bărbatul prezenta la nivelul picioarelor urme ce provin de la un urs", a transmis Andreea Atomei, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.



Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal și investighează cazul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț transmite săptămânal mesaje RO-ALERT referitoare la urși văzuți în zone locuite. Cel mai recent mesaj, emis acum două zile, anunța prezența unui urs în apropierea unei pensiuni din Piatra-Neamț.