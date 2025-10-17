€ 5.0884
Data actualizării: 08:55 17 Oct 2025 | Data publicării: 08:48 17 Oct 2025

Un bărbat a fost găsit decedat în apropierea locuinţei: Avea pe corp urme provocate de un urs
Autor: Elena Aurel

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un bărbat din localitatea Bicaz Chei a fost găsit mort lângă locuința sa. Acesta avea pe corp urme provocate de un urs, a transmis vineri IPJ Neamț.

 

Trupul neînsuflețit a fost descoperit de fiul victimei, cel care a alertat autoritățile prin apel la 112.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinţei, din afara localităţii Bicaz-Chei. (...) Bărbatul prezenta la nivelul picioarelor urme ce provin de la un urs", a transmis Andreea Atomei, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei. 

Polițiștii au deschis un dosar penal și investighează cazul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț transmite săptămânal mesaje RO-ALERT referitoare la urși văzuți în zone locuite. Cel mai recent mesaj, emis acum două zile, anunța prezența unui urs în apropierea unei pensiuni din Piatra-Neamț.

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac urs
medicina legala
neamt
