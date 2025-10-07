Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor

Reuben Jeremy Finn, în vârstă de 30 de ani, și partenera sa Bronte LeLievre, 32 de ani, au fost reținuți pe 13 noiembrie 2024, în timpul unui zbor intern între Auckland și Nelson. Incidentul a atras atenția autorităților, iar cei doi au fost ulterior condamnați pentru comportament indecent într-un loc public.

Potrivit People, incidentul a avut loc la bordul unui avion în care se aflau 48 de pasageri și doi însoțitori de bord. Finn și LeLievre au fost observați sărutându-se și mângâindu-se în mod repetat, ceea ce a stârnit disconfort printre ceilalți pasageri. Însoțitorii de bord au intervenit de mai multe ori, cerând cuplului să înceteze manifestările publice de afecțiune.

Conform declarațiilor martorilor, după ce i s-a cerut să se oprească, Finn și-a introdus mâna în sutienul partenerei sale. Cuplul ar fi încercat ulterior să evite conflictul, prefăcându-se că doarme. Acțiunile lor au fost considerate indecente într-un loc public, ceea ce a dus la arestarea ambilor pasageri imediat după aterizare.

Acuzații și condamnări în instan ță

La 29 septembrie 2025, Reuben Jeremy Finn a apărut în fața tribunalului districtual din Nelson, unde judecătorul Garry Barkle l-a condamnat la 6 luni de detenție comunitară și 12 luni de supraveghere intensivă. Partenera sa, Bronte LeLievre, a fost, de asemenea, implicată în proces, ambii recunoscând acuzațiile de act indecent într-un loc public.

Judecătorul Barkle a subliniat că acțiunile cuplului au cauzat „multă jenă și disconfort” pentru ceilalți pasageri și că incidentul nu poate fi considerat un simplu gest de afecțiune. El a mai menționat că Finn are un istoric de 21 de condamnări anterioare, înregistrate între 2016 și 2024, ceea ce a influențat decizia instanței de a impune o pedeapsă mai strictă.

Detenția comunitară și supravegherea intensivă

Detenția comunitară presupune că infractorul trebuie să rămână la o reședință aprobată în anumite intervale orare, în cazul lui Finn între orele 20:00 și 5:00, ora locală. În plus, supravegherea intensivă reprezintă un tip de „sentință de reabilitare bazată pe comunitate”, care urmărește prevenirea recidivei și reintegrarea socială a persoanei condamnate.

Conform Departamentului de Corecții din Noua Zeelandă, aceste măsuri permit autorităților să monitorizeze mai strict comportamentul infractorilor și să protejeze comunitatea, fără a impune închiderea într-o unitate penitenciară tradițională.

Pe lângă acuzația de comportament indecent, Reuben Jeremy Finn se confruntă cu alte capete de acuzare: furt din magazine, furt dintr-o locuință și posesie de ustensile cu metamfetamină. Acestea urmează să fie soluționate în instanță separat, dar antecedentele sale au fost luate în considerare în evaluarea gravității incidentului din avion.

Incidentul a stârnit reacții pe rețelele sociale, unii comentatori considerând măsura autorităților exagerată, în timp ce alții au subliniat că siguranța și confortul pasagerilor trebuie respectate în mod prioritar. Autoritățile au precizat că gesturile intime excesive în spațiile publice pot fi considerate acte indecente, mai ales atunci când afectează experiența altor persoane.