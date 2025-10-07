€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:12 07 Oct 2025 | Data publicării: 19:11 07 Oct 2025

Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor
Autor: Alexandra Curtache

mod-avion_27123600 Avion mod avion - Foto: Freepik
 

Un cuplu din Noua Zeelandă a fost arestat după ce și-a manifestat afecțiunea „excesiv” într-un avion comercial.

Reuben Jeremy Finn, în vârstă de 30 de ani, și partenera sa Bronte LeLievre, 32 de ani, au fost reținuți pe 13 noiembrie 2024, în timpul unui zbor intern între Auckland și Nelson. Incidentul a atras atenția autorităților, iar cei doi au fost ulterior condamnați pentru comportament indecent într-un loc public.

Potrivit People, incidentul a avut loc la bordul unui avion în care se aflau 48 de pasageri și doi însoțitori de bord. Finn și LeLievre au fost observați sărutându-se și mângâindu-se în mod repetat, ceea ce a stârnit disconfort printre ceilalți pasageri. Însoțitorii de bord au intervenit de mai multe ori, cerând cuplului să înceteze manifestările publice de afecțiune.

Conform declarațiilor martorilor, după ce i s-a cerut să se oprească, Finn și-a introdus mâna în sutienul partenerei sale. Cuplul ar fi încercat ulterior să evite conflictul, prefăcându-se că doarme. Acțiunile lor au fost considerate indecente într-un loc public, ceea ce a dus la arestarea ambilor pasageri imediat după aterizare.

Acuzații și condamnări în instanță

La 29 septembrie 2025, Reuben Jeremy Finn a apărut în fața tribunalului districtual din Nelson, unde judecătorul Garry Barkle l-a condamnat la 6 luni de detenție comunitară și 12 luni de supraveghere intensivă. Partenera sa, Bronte LeLievre, a fost, de asemenea, implicată în proces, ambii recunoscând acuzațiile de act indecent într-un loc public.

Judecătorul Barkle a subliniat că acțiunile cuplului au cauzat „multă jenă și disconfort” pentru ceilalți pasageri și că incidentul nu poate fi considerat un simplu gest de afecțiune. El a mai menționat că Finn are un istoric de 21 de condamnări anterioare, înregistrate între 2016 și 2024, ceea ce a influențat decizia instanței de a impune o pedeapsă mai strictă.

Detenția comunitară și supravegherea intensivă

Detenția comunitară presupune că infractorul trebuie să rămână la o reședință aprobată în anumite intervale orare, în cazul lui Finn între orele 20:00 și 5:00, ora locală. În plus, supravegherea intensivă reprezintă un tip de „sentință de reabilitare bazată pe comunitate”, care urmărește prevenirea recidivei și reintegrarea socială a persoanei condamnate.

Conform Departamentului de Corecții din Noua Zeelandă, aceste măsuri permit autorităților să monitorizeze mai strict comportamentul infractorilor și să protejeze comunitatea, fără a impune închiderea într-o unitate penitenciară tradițională.

Pe lângă acuzația de comportament indecent, Reuben Jeremy Finn se confruntă cu alte capete de acuzare: furt din magazine, furt dintr-o locuință și posesie de ustensile cu metamfetamină. Acestea urmează să fie soluționate în instanță separat, dar antecedentele sale au fost luate în considerare în evaluarea gravității incidentului din avion.

Incidentul a stârnit reacții pe rețelele sociale, unii comentatori considerând măsura autorităților exagerată, în timp ce alții au subliniat că siguranța și confortul pasagerilor trebuie respectate în mod prioritar. Autoritățile au precizat că gesturile intime excesive în spațiile publice pot fi considerate acte indecente, mai ales atunci când afectează experiența altor persoane.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat acum 22 minute
Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor
Publicat acum 28 minute
Exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25: Rezerviștii din București și Ilfov, convocați
Publicat acum 28 minute
Cazul Alina Bica, amânat de Înalta Curte, la scurt timp după ce Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare
Publicat acum 41 minute
Cazul Nord Stream: Donald Tusk nu dorește ca Volodimir Z. să fie predat Germaniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close