Ucraina va oferi forțelor poloneze instruire în apărarea împotriva dronelor

Trupele și inginerii ucraineni vor instrui omologii polonezi într-un grup comun pentru combaterea dronelor, a declarat joi ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, la o săptămână după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, potrivit Reuters.

„Este vorba despre instruirea inginerilor și a soldaților care vor rezista și vor apăra domeniul aerian”, a explicat Shmyhal jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă alături de omologul său polonez la Kiev.

„Nu discutăm doar despre drone interceptoare, deoarece acestea reprezintă doar vârful aisbergului care ne permite să ne apărăm cerul împreună”, a adăugat el.

Peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie, ceea ce a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre ele și a generat o stare de alertă crescândă la Varșovia cu privire la disponibilitatea Moscovei de a testa hotărârea alianței.

Avioanele de vânătoare au lansat rachete pentru a doborî dronele, un proces mult mai costisitor decât ceea ce plătește Rusia pentru producerea și lansarea dronelor ieftine, fabricate în masă.

Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunilor dronelor și că nu intenționau să lovească ținte din Polonia.

Ucraina susține că dispune de capacități de top pentru contracararea atacurilor masive cu drone rusești, utilizând un sistem complex și stratificat, care include drone interceptoare, mitraliere grele și război electronic.

Shmyhal a precizat că Ucraina va oferi Poloniei acces la unele dintre sistemele sale de monitorizare a țintelor aeriene rusești, pentru ca țara vecină să poată detecta dronele care ar putea îndrepta spre teritoriul său.

Instruirea forțelor poloneze va acoperi întreg „ecosistemul” interceptării vehiculelor aeriene fără pilot inamice, de la identificarea poziției și blocarea electronică, până la doborârea lor cu drone interceptoare, a explicat ministrul ucrainean.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că ucrainenii și polonezii se vor antrena împreună pe un poligon de instruire din Lipa, în sudul Poloniei.

