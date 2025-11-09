€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:18 09 Noi 2025

Turistă carbonizată în Gura Humorului, după un incendiu la o pensiune
Autor: Iulia Horovei

incendiu Incendiu în Gura Humorului. Sursa foto: Captură video News Bucovina Suceava - Youtube
 

O turistă a fost găsită carbonizată la mansarda unei unități de cazare din Gura Humorului, după ce un incendiu a cuprins pensiunea.

O femeie care era cazată într-o pensiune din Gura Humorului a murit, duminică dimineață, în urma unui incendiu care a afectat unitatea de cazare, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Femeie de 72 de ani, decedată în incendiu. Alte șapte persoane s-au salvat

Potrivit acestora, alte șapte persoane care erau cazate în aceeași pensiune au reușit să se salveze, între care o minoră.

„Evenimentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 5:00, iar la fața locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunitățile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava”, au precizat oficialii ISU.

În interiorul mansardei, pompierii militari au identificat trupul carbonizat al unei persoane care, inițial, a fost dată dispărută.

Victima este o femeie în vârstă de 72 de ani, potrivit Agerpres.

Suprafața afectată este de aproximativ 400 mp.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
victima
gura humorului
suceava
carbonizata
pensiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Doi români, răniți într-un atac armat în Piața Taksim din Istanbul
Publicat acum 12 minute
Doi români, răniți într-un atac în Istanbul, în piața Taksim
Publicat acum 26 minute
Răsturnare de situație cu alerta de tsunami din Japonia, după un cutremur cu magnitudinea de 6,7
Publicat acum 50 minute
Serghei Lavrov, pregătit pentru o discuție cu Marco Rubio: „Sunt gata să ne întâlnim față în față”
Publicat acum 1 ora si 29 minute
”Golul anului”, marcat în Union Berlin - Bayern Munchen. Luis Diaz a uimit pe toată lumea - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close