Data actualizării: 11:30 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:30 29 Sep 2025

Tulcea va avea un centru de paliație, în cadrul Spitalului Județean de Urgență
Autor: A.C

FOTO: Freepik
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului egal la servicii de paliație prin construirea unei unități sanitare în județul Tulcea, în incinta Spitalului Județean de Urgență Tulcea.

La nivel național sunt 31 de județe care au furnizori de îngrijiri paliative cu unul sau mai multe servicii și 11 județe fără niciun fel de furnizor specializat de îngrijiri paliative.

Prin acest proiect, se propune construirea unității sanitare care furnizează servicii de paliație în județul Tulcea, cu suprafața construită desfășurată de peste 2.000 mp, respectiv dotarea unității sanitare care furnizează servicii de paliație în județul Tulcea, cu echipamente /aparatură specifică și mobilier medical.

Spitalul Județean de Urgență Tulcea este cea mai importantă unitate sanitară a județului Tulcea, unitate sanitară publică cu personalitate juridică care asigură permanent asistență medicală preventivă, curativă și recuperatorie pentru o populație de 221.020 locuitori ai județului Tulcea (date INS/an 2024), în mod direct pentru pacienții arondați municipiului Tulcea și preia cazurile ce depășesc competența spitalelor teritoriale din restul județului.

În unele situații pacienții sunt transferați către clinici de specialitate din București și Constanța, situații care duc la aglomerarea altor spitale cu pacienții locali.

Spitalul asigură de asemenea sprijin pentru acțiunile de prevenție și promovare a sănătății, organizează, coordonează, îndrumă activitățile pentru asigurarea sănătății populației și acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează sănătății.

Cu toate că Spitalul Județean de Urgență Tulcea este cea mai importantă unitate sanitară a județului Tulcea, asigurând asistența medicală de specialitate, aceasta nu asigură și servicii de paliație.

Necesitatea implementării acestui proiect rezultă din cerinţa generală privind diversificarea serviciilor medicale și dezvoltarea de noi servicii, precum și din lipsa unei unități sanitare care să furnizeze servicii de paliație în județul Tulcea.

Unitatea sanitară va cuprinde 26 de paturi distribuite în saloane de 1 sau 2 locuri, cu baie integrată pentru persoane cu dizabilități, cameră tratamente cu lavoar, cabinet medical cu baie integrate, cameră de gardă cu baie integrate, cameră spălător pacienți + ploscar, cabinet consiliere, boxa curățenie, recepție, oficiu alimentar, cameră administrativă, cameră decedat, spațiu rugăciune, spațiu socializare/sală de mese, spații tehnice, vestiare personal.

