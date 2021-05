Trupele antitero ale SRI, intervenție în București, după ce 4 mașini au luat foc. Suspiciuni de atac. VIDEO

Patru mașini au ars aseară pe o stradă din București. Pentru stingerea incendiului au fost chemate inclusiv trupe antitero ale SRI, pentru că a existat, la un moment dat, suspiciunea că ar fi vorba despre un atac, transmite Realitatea Plus.

Pompierii au reușit să stingă toate cele 4 incendii. Două dintre autoturisme au ars în totalitate. Celelalte două, care erau parcate în apropiere, au fost afectate de flăcări. Focul ar fi izbucnit la o mașină care se afla în mers. Din fericire, șoferul a reușit să iasă la timp și nu a fost rănit. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului din Capitală.

"Pompierii militari au fost solicitați pentru a interveni la un incendiu auto. La fața locului s-a constatat că este vorba despre un incendiu care s-a propagat de la unul dintre autoturisme la celelalte trei. S-a intervenit pentru lichidare cu două autospeciale cu apă și spumă, deși s-au trimis mai multe în sprijin.", a precizat un reprezentant al pompierilor.

VEZI ȘI: Incendiu în parcarea sitului arheologic Sarmisegetusa Regia

Mărturiile oamenilor

Unul dintre proprietare a mărturisit că atunci când a ieșit afară a văzut cum mașina sa ardea ca o torță.

"Am auzit bubuituri la cauciucuri, De partea cealaltă cineva a zis: "Plecați de acolo că bubuie". Când am ieșit pe geam, am văzut că ardea ca o torță.", a declarat unul dintre proprietarii mașinilor incendiate.

Un alt martor a povestit că mașina care a luat foc în mers a explodat la un moment dat.

"Eram în apartament și am văzut un foc puternic. Am ieșit fără să vedem ce s-a întâmplat și când am ieșit am văzut că mașina respectivă luase foc, efectiv explodase.", a povestit un martor.

Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cine se face vinovat de acest incident. Deocamdată nu se știe de ce a luat foc din mers mașina de la care a pornit incendiul. Acest lucru urmează a fi stabilit în urma unei expertize. Trupe antitero ale SRI au stabilit la fața locului că nu a fost vorba despre un atac.

VEZI ȘI: Tatăl a patru copii, mort de cancer, a ars şi s-a făcut scrum în sicriu, la Mureș