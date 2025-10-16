€ 5.0884
|
$ 4.3642
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:55 16 Oct 2025 | Data publicării: 17:09 16 Oct 2025

Planul Ucrainei de a "trece la ofensivă", pe agenda întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă
Autor: Tiberiu Vasile

zelenski-trump_69012200 FOTO: REUTERS/Nathan Howard
 

Donald Trump și Volodimir Zelenski se vor întâlni vineri la Casa Albă pentru a discuta o posibilă ofensivă ucraineană, livrarea de rachete Tomahawk și instalarea de sisteme Patriot.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri seară că liderii Ucrainei „vor să treacă la ofensivă”, cu doar două zile înaintea întâlnirii sale oficiale cu Volodimir Zelenski, care va avea loc vineri la Casa Albă. Discuțiile dintre cei doi se vor concentra pe rachetele cu rază lungă de acțiune Tomahawk și pe consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

„Vom discuta despre război cu el”, a declarat Trump în fața presei, din Biroul Oval. „Ei vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință, dar da, ei își doresc să atace”, a adăugat președintele american, lăsând să se înțeleagă că Washingtonul ar putea aproba o nouă etapă în sprijinul militar acordat Kievului.

Atât Trump, cât și Zelenski au confirmat că întâlnirea de vineri va include discuții despre sistemele de apărare Patriot și rachetele Tomahawk, produse de compania americană Raytheon. Reprezentanții companiei s-au întâlnit cu delegația ucraineană în această săptămână.
„Instrumente precum Patriot și Tomahawk pot contribui la construirea unei baze pe termen lung pentru pace”, a declarat Zelenski în mesajul său video de miercuri seară.

"Putem într-adevăr să trecem la ofensivă. Totul depinde de armele pe care le primim și de planul aprobat"

Pentru Kiev, această întrevedere are o miză majoră: obținerea armelor necesare pentru o nouă contraofensivă împotriva trupelor ruse. „Putem într-adevăr să trecem la ofensivă. Totul depinde de armele pe care le primim și de planul aprobat”, a declarat un oficial ucrainean pentru publicația POLITICO, sub protecția anonimatului.

Pe lângă Tomahawk, Trump a menționat că „vor fi luate în considerare și alte opțiuni”. Deși Ucraina a fost în principal în defensivă în ultimul an, reușind recent mici avansuri în regiunile Donețk și Zaporijjia, Rusia continuă să progreseze lent în estul țării, în special în Donețk, Dnipropetrovsk și Harkov. Aceste câștiguri sunt însă costisitoare. Potrivit serviciilor ucrainene de informații, Moscova ar fi pierdut peste 281.000 de militari doar în primele opt luni ale acestui an, conform unor date considerate scurse din surse rusești.

"Dacă nu există o cale spre pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații vor lua măsurile necesare"

În paralel, ambele tabere și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice, folosind tot mai multe drone și rachete, în perspectiva sezonului rece. Ucraina vede în rachetele americane cu rază lungă de acțiune un mijloc de descurajare strategică, menit să transmită Kremlinului că Statele Unite rămân ferm alături de Kiev.

Sprijinul american pare, de altfel, să se contureze tot mai clar. The New York Times a relatat că Washingtonul are deja pregătit un plan de livrare a rachetelor Tomahawk Ucrainei. „Dacă nu există o cale spre pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații noștri, vor lua măsurile necesare pentru a impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Declarațiile lui Trump despre intențiile ofensive ale Kievului vin la scurt timp după ce fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a afirmat public că operațiunile de contraofensivă limitate sunt posibile, însă rareori aduc rezultate de durată, conform Politico.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
rusia
volodimir zelenski
vladimir putin
rachete tomahawk
patriot
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Trump și Putin, convorbire telefonică înainte ca Zelenski să ajungă la Casa Albă
Publicat acum 8 minute
Femeie dispărută din București: Fiica sa, adoptată, de doar 15 ani, suspectă de crimă - surse
Publicat acum 10 minute
Lovirea unui avion de fulger, „circumstanță extraordinară” ce poate justifica întârzieri - decizie CJUE în cazul Austrian Airlines
Publicat acum 25 minute
PET-urile, colectate cu camionul. Noul sistem ar putea ajunge în toată țara, după exemplul Ungariei
Publicat acum 27 minute
Un tablou de Picasso a dispărut în timpul transferului spre locul unde urma să fie expus
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 14 Oct 2025
Noi tensiuni în Israel, după ce Hamas și-a încălcat promisiunea. O româncă din Holon: Asta o să aibă urmări
Publicat pe 14 Oct 2025
Ministerul Educației răspunde sindicatelor: Ce se întâmplă cu salariile profesorilor
Publicat acum 9 ore si 43 minute
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close