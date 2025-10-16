Planul Ucrainei de a "trece la ofensivă", pe agenda întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri seară că liderii Ucrainei „vor să treacă la ofensivă”, cu doar două zile înaintea întâlnirii sale oficiale cu Volodimir Zelenski, care va avea loc vineri la Casa Albă. Discuțiile dintre cei doi se vor concentra pe rachetele cu rază lungă de acțiune Tomahawk și pe consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.

„Vom discuta despre război cu el”, a declarat Trump în fața presei, din Biroul Oval. „Ei vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință, dar da, ei își doresc să atace”, a adăugat președintele american, lăsând să se înțeleagă că Washingtonul ar putea aproba o nouă etapă în sprijinul militar acordat Kievului.

Atât Trump, cât și Zelenski au confirmat că întâlnirea de vineri va include discuții despre sistemele de apărare Patriot și rachetele Tomahawk, produse de compania americană Raytheon. Reprezentanții companiei s-au întâlnit cu delegația ucraineană în această săptămână.

„Instrumente precum Patriot și Tomahawk pot contribui la construirea unei baze pe termen lung pentru pace”, a declarat Zelenski în mesajul său video de miercuri seară.

"Putem într-adevăr să trecem la ofensivă. Totul depinde de armele pe care le primim și de planul aprobat"

Pentru Kiev, această întrevedere are o miză majoră: obținerea armelor necesare pentru o nouă contraofensivă împotriva trupelor ruse. „Putem într-adevăr să trecem la ofensivă. Totul depinde de armele pe care le primim și de planul aprobat”, a declarat un oficial ucrainean pentru publicația POLITICO, sub protecția anonimatului.

Pe lângă Tomahawk, Trump a menționat că „vor fi luate în considerare și alte opțiuni”. Deși Ucraina a fost în principal în defensivă în ultimul an, reușind recent mici avansuri în regiunile Donețk și Zaporijjia, Rusia continuă să progreseze lent în estul țării, în special în Donețk, Dnipropetrovsk și Harkov. Aceste câștiguri sunt însă costisitoare. Potrivit serviciilor ucrainene de informații, Moscova ar fi pierdut peste 281.000 de militari doar în primele opt luni ale acestui an, conform unor date considerate scurse din surse rusești.

"Dacă nu există o cale spre pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații vor lua măsurile necesare"

În paralel, ambele tabere și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice, folosind tot mai multe drone și rachete, în perspectiva sezonului rece. Ucraina vede în rachetele americane cu rază lungă de acțiune un mijloc de descurajare strategică, menit să transmită Kremlinului că Statele Unite rămân ferm alături de Kiev.

Sprijinul american pare, de altfel, să se contureze tot mai clar. The New York Times a relatat că Washingtonul are deja pregătit un plan de livrare a rachetelor Tomahawk Ucrainei. „Dacă nu există o cale spre pace pe termen scurt, atunci Statele Unite, împreună cu aliații noștri, vor lua măsurile necesare pentru a impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Declarațiile lui Trump despre intențiile ofensive ale Kievului vin la scurt timp după ce fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a afirmat public că operațiunile de contraofensivă limitate sunt posibile, însă rareori aduc rezultate de durată, conform Politico.