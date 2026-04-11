€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Trump vrea cel mai mare arc de triumf din lume la Washington
Data publicării: 09:18 11 Apr 2026

Trump vrea cel mai mare arc de triumf din lume la Washington
Autor: Dana Mihai

Trump vrea cel mai mare arc de triumf din lume la Washington - Imagine realizata cu AI

Administraţia Trump a dezvăluit vineri planurile pentru un arc de triumf grandios pe care doreşte să îl construiască la Washington, un nou proiect al preşedintelui SUA menit a-i marca amprenta asupra capitalei, relatează AFP.

"Sunt încântat să anunţ că ASTĂZI administraţia mea a înaintat oficial prezentarea şi planurile către foarte respectata Comisie pentru Arte Frumoase pentru ceea ce va fi CEL MAI BUN şi MAI FRUMOS arc de triumf din lume", a scris republicanul pe platforma sa Truth Social.

"Va fi o completare minunată a regiunii Washington de care toţi americanii se vor putea bucura timp de multe decenii!", a adăugat el.

Construcție de 76 de metri, posibil cea mai mare din lume

Se aşteaptă ca acest arc înalt de 76 de metri să devină cel mai mare arc de triumf din lume.

Planul a fost prezentat Comisiei Naţionale pentru Arte Frumoase din SUA, ai cărei membri au fost numiţi de Donald Trump.

Planul prevede un arc surmontat de trei statui de aur, inscripţionate cu cuvintele "One nation under God" ("O naţiune sub Dumnezeu") şi "Liberty and justice for all" ("Libertate şi dreptate pentru toţi"), de asemenea cu litere aurii.

Inspirat de Arcul de Triumf din Paris

Acest arc, inspirat de Arcul de Triumf din Paris, este un exemplu printre numeroasele proiecte susţinute de preşedinte însuşi sau de cercul său apropiat menite să-i marcheze amprenta asupra peisajului american.

Donald Trump construieşte în mod special o vastă sală de bal la Casa Albă, concepută pentru a găzdui până la 1.000 de persoane pentru diverse recepţii şi cine în onoarea demnitarilor străini şi a redenumit, de asemenea, o sală emblematică de spectacole "Trump Kennedy Center".

Preşedintele american a obţinut, de asemenea, aprobarea pentru emiterea unei monede comemorative de aur cu efigia sa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arcul de triumf
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close